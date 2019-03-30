守護農民權益　顏純左：希望政府照顧農民接地氣

▲前台南市副市長顏純左等人，針對「建立農產品價格保險制度」、「稻米收購價格隨物價指數調整」提出建言，希望政府照顧農民接地氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市副市長顏純左3月30日與農民代表，於台南市柳營小腳腿多功能活動中心召開農民權益記者會，市議員李宗翰、劉米山、柳營區前代表會主席陳忠和

、柳營區篤農里里長蔡明宏，針對「建立農產品價格保險制度」、「稻米收購價格隨物價指數調整」提出建言，希望政府照顧農民接地氣。

顏純左指出，台南溪北是台灣的魚米之鄉，農漁產品在全台佔相當大的產量，品質更是聞名國際，近年國內因受到工商服務業快速發展，都市計畫更迭擴張，且國人飲食習慣改變，及我國加入世界貿易組織（WTO）後，須開放國外稻米進口國際因素，諸多原因衝擊農業經營，使得稻作面積有逐年減少之趨勢。農產品水果如香蕉、蔬菜如高麗菜，因為生產過剩導致價格崩盤，農民叫苦連天，一整年的耕作付出血本無歸，漁業方面，漁民則要靠天吃飯，遇到寒害養殖漁業損失更是慘重，顏純左認為政府需要有良策，才能減少農漁民的損失，甚至要讓農漁民有保障收入。

希望從事農業的人，都可以有穩定的收入，認為政府必須推動計畫性農業，管控各地農作物種植情況，並督促推動「農產品價格全面保險」，顏純左的理論認為，如果農產品盛產是老天爺給農民的「加菜金」，不應因為這樣子變成「物多價賤」，所以啟動整個農產品的價格保險，讓老百姓可以用農作物抵很低的保費，然後政府也啟動整個預防機制，從軍隊、學校、監獄、公家機關，還有民間配合的廠商啟動預防機制，政府必須保障如果沒有達到一定的利潤，如高麗菜成本價是5元保險公司保障6元，如果售出5.7元，則由保險公司付這0.3元的差價，以保障農民的收益。

顏純左親自訪問許多農民，了解稻穀方面的現況，1、20年稻米的價格從沒調整過，然而物價卻一直在漲，13斤的稻米換不到一包香菸的價格，比起過去收成多、收益好，實在有天壤之別，讓許多農民不想再耕作，因此爭取提高稻穀收購金額隨物價波動調整，讓整體的市場機制能夠平衡，農民能夠繼續耕作，且能朝向更精緻化發展。

關於農漁產品過剩時該如何因應？顏純左亦提出政府須設置「科技冷鏈廠」，讓生產過剩的農漁產品可透過冷鏈的技術保存，等到價格回穩時再出售；目前的冷鏈廠都是私人設置，所以常有農產品價格被壟斷的現象，農漁民的利潤被剝削，整個市場的機制也相當紊亂，如果由公家設科技冷鏈廠，農漁民則可自己承租使用，將可保障穩定的收益。