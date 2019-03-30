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韓國瑜簽52億訂單　陳吉仲：希望品項讓農委會知道並具體落實

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▲▼農委會舉辦手搖飲料爭霸賽。（圖／記者崔至雲攝）

▲對於高雄市長韓國簽下52億訂單，陳吉仲表示，只要把農產品賣出去，都樂觀其成。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄市長韓國瑜日前出訪訪澳門、深圳、廈門等城市，簽下訂單契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元新台幣。對此，農委會主委陳吉仲表示，只要把農產品賣出去，都樂觀其成，但希望高雄市能把這些訂單細項告訴農委會，讓中央可以協助訂單具體落實。

農委會農糧署今（30日）辦理「國產農產品手搖飲料比賽」，希望能將水果、茶飲及大豆等台灣特產，利用飲料業者發揮巧思變成消暑良品，並創造國產農產品多元價值。媒體詢問關於韓國瑜簽下52億元訂單，陳吉仲回應，農業生產有許多外在因素，像氣候變化造成的價格波動等，因此希望韓市長能將簽下訂單、MOU讓農委會知道細節，以利訂單落實。

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▲▼帶「豪華水果籃」拍片推農產　韓國瑜：價格較貴，但品質絕對棒。（圖／西瓜視頻）

▲韓國瑜日前出訪澳門、深圳、廈門等城市，簽下訂單契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元。（圖／西瓜視頻）

陳吉仲也強調，把農產品銷售到國外很重要，這有助於價格的穩定、提升，中央、地方應加強合作。

陳吉仲另外也說到，近期農委會開直播讓民眾瞭解最新情況，希望可以將好的政策、訊息讓農民與消費者知道，而直播只是其中一項工具，農委會也會使用其他方式傳達，以利避免假消息的傳送。

對於近期芭樂價跌，農委會農糧署長胡忠一表示，已編列420萬元預算加強行銷，但話鋒一轉也對韓國瑜喊話，芭樂產量最大的地方就是高雄市燕巢、大社區，「高雄不是拿了幾十億MOU？」應該要趕快幫忙解決當地問題，把芭樂銷出去，讓農民有實質上的收益，不然沒有意義。

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關鍵字：韓國瑜,MOU,陳吉仲,訂單,農委會

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