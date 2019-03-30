　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「芭樂價格跌」被點名出來解決　韓國瑜：不要指責　我們很認真

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜與翁立友合唱堅持 。（圖／翻攝台視新聞）

▲高雄市長韓國瑜出席「2019讓愛閃耀星光演唱會」。（圖／翻攝台視新聞）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

今年3月芭樂在台北的批發價格比去年同期跌4成1，產地價每公斤剩10元，逼近監控價9.8元，農委會農糧署長胡忠一表示，芭樂生產最多的地區就是高雄大社、燕巢，價格從上星期開始連續下降，既然高雄市長韓國瑜出國拚外銷，不是拿了幾十億？應該要趕快幫忙解決當地問題，不然沒有意義。不過韓國瑜則無奈回應，如果某項水果價格暴跌，不應該責怪高雄市政府，因為大家很認真在做。

農委會農糧署長胡忠一表示，芭樂價格跌，尤其生產最多的高雄市大社區與燕巢區價格都很不理想，希望韓市長多推銷芭樂，不要只是拿MOU(合作備忘錄)，結果還不是要中央來幫忙。

▲高雄芭樂 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄燕巢芭樂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，韓國瑜出席「2019讓愛閃耀星光演唱會」時無奈回應，「某項水果價格暴跌，或是價格不好不要責怪高雄市政府，因為大家都很認真在做」，他說如果真的有水果價格跌的現象發生，市府也盡全力在做，能做多少算多少，不要指責，大家都很認真在做。

另外，韓國瑜日前出訪簽下訂單契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元新台幣，對此，農委會主委陳吉仲表示，希望高雄市能把這些MOU告訴農委會，讓中央可以協助訂單具體落實。韓國瑜回應，農委會的要求合理，會寫清楚到底賣多少農漁產品，他認為這一定要跟農委會打聲招呼。

ET快訊
4萬人擠爆好朋友野餐日！線上直播超過300萬人次嗨翻

關鍵字：韓國瑜,芭樂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／國道4項「隱藏版違規」1次噴3千　網驚呼：長知識省荷包

「以為兒子要找工作了」中年啃老男哄父母開心　接著上吊死在樓梯間

31歲慈父活活燒死在「她280萬嫁妝車上」留2子女！　妻目睹全程淒厲哭喊

快訊／中壢轎車逆向越線！「載7幼童」娃娃車急煞...後方騎士當場爆頭亡

熱褲妹「天天」毒趴狂歡　柯P赴天下第一所：天天在哪裡？

快訊／嘉義轎車「隧道逆向」爆撞遊覽車　車頭當場夾扁5人送醫

小英之友會嗆「挺蔡不挺賴」　卓榮泰：這不是我要擔心的問題

大專棒聯／世新完封長榮進四強　公開二決賽4月1日開打

韓國瑜訪陸賣水果遭批賣台　馬英九：哪這麼容易把台灣賣掉？

民進黨議員發動「蔡賴配」連署：盼協調提早結束初選

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

小英之友會嗆「挺蔡不挺賴」　卓榮泰：這不是我要擔心的問題

大專棒聯／世新完封長榮進四強　公開二決賽4月1日開打

韓國瑜訪陸賣水果遭批賣台　馬英九：哪這麼容易把台灣賣掉？

民進黨議員發動「蔡賴配」連署：盼協調提早結束初選

出席公益演唱會端牛肉　韓國瑜：發放食物劵關懷未婚媽媽

賴清德台南簽書會　數百民眾買書排隊簽名熱情高呼「總統好」

「芭樂價格跌」被點名出來解決　韓國瑜：不要指責　我們很認真

白綠合作「蔡柯配」？　卓榮泰：沒做任何考量

5人小組首度約談　賴清德表明「拒絕蔡賴配」

影／「英德」大戰　賴清德不想退：我一定會走完初選相關程序

4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣40萬」4年學費全賺到　網跪：智商輾壓

日職／王柏融敲首安5支1　火腿鏖戰12局和局

冰島「鑽石沙灘」超美　半透明冰石散落黑沙灘！

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！　小資女也能無痛入手

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

不斷更新／索沙展現強大壓制力　5局結束富邦7：0兄弟

Gail唱兩首「全新中文歌」　野餐日瞬間變個人演唱會

汪瘦到凸出兩排骨…深怕餓肚15秒完食　主人辯：牠太胖了要減肥

4年首辦萌寵市集塞爆！　野餐日毛孩「有吃又能健檢」笑開懷

政治熱門新聞

伙食兵做菜1800

「一人500，救賣菜郎」服務處..

旗山老冰店嗆韓國瑜我們堅決反共

小心韓粉！陳水扁罵完韓國瑜發不..

新門牌被罵翻　新北市府宣布暫緩..

沒看過這麼囂張的議長　他擋韓國..

高市環保副局長降調專委　王浩宇..

即／翹二郎腿　高環保局副座長降..

全面封殺！韓粉硬槓台大學生

苦苓23問再戰韓粉：韓國瑜是浮..

撒碎國旗與韓粉衝突　郭潤庭背景..

5人小組首度約談　賴清德表明「..

幻象飛官何子雨今安葬　軍服入棺..

賴清德哽咽「不傷害小英」 蔡英..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜狂簽訂單　農委會盼知道品項

高雄市長韓國瑜日前出訪訪澳門、深圳、廈門等城市，簽下訂單契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元新台幣。對此，農委會主委陳吉仲表示，只要把農產品賣出去，都樂觀其成，但希望高雄市能把這些訂單告訴農委會，讓中央可以協助訂單具體落實。

婦聯會、黨產會互槓！雷倩4問林峯正

旗山老冰店嗆韓國瑜我們堅決反共

王世堅：韓國瑜像拿逗貓棒逗韓粉

高市環保副局長降調專委　王浩宇：原因不單純

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

梧桐妹：真的有點不舒服

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面