「芭樂價格跌」被點名出來解決　韓國瑜：不要指責　我們很認真

▲高雄市長韓國瑜出席「2019讓愛閃耀星光演唱會」。（圖／翻攝台視新聞）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

今年3月芭樂在台北的批發價格比去年同期跌4成1，產地價每公斤剩10元，逼近監控價9.8元，農委會農糧署長胡忠一表示，芭樂生產最多的地區就是高雄大社、燕巢，價格從上星期開始連續下降，既然高雄市長韓國瑜出國拚外銷，不是拿了幾十億？應該要趕快幫忙解決當地問題，不然沒有意義。不過韓國瑜則無奈回應，如果某項水果價格暴跌，不應該責怪高雄市政府，因為大家很認真在做。

農委會農糧署長胡忠一表示，芭樂價格跌，尤其生產最多的高雄市大社區與燕巢區價格都很不理想，希望韓市長多推銷芭樂，不要只是拿MOU(合作備忘錄)，結果還不是要中央來幫忙。

▲高雄燕巢芭樂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，韓國瑜出席「2019讓愛閃耀星光演唱會」時無奈回應，「某項水果價格暴跌，或是價格不好不要責怪高雄市政府，因為大家都很認真在做」，他說如果真的有水果價格跌的現象發生，市府也盡全力在做，能做多少算多少，不要指責，大家都很認真在做。

另外，韓國瑜日前出訪簽下訂單契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元新台幣，對此，農委會主委陳吉仲表示，希望高雄市能把這些MOU告訴農委會，讓中央可以協助訂單具體落實。韓國瑜回應，農委會的要求合理，會寫清楚到底賣多少農漁產品，他認為這一定要跟農委會打聲招呼。