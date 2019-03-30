旗山常美冰店嗆韓國瑜「我們反共」　網：用新台幣讓你累死

▲常美冰店在網路嗆韓國瑜。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜在九合一大選掀起一股「韓流」，當時他上門光顧的店，引起不少韓粉追隨，高雄市觀光局特地將韓國瑜造訪過的高雄店家景點製成「韓總美食清單」。但高雄旗山一間老字號冰店在臉書上發文，希望遊客不要一直拿韓總的美食地圖去詢問，版主直言：「生意變差跟被中華人民共和國統治？有正常腦袋的人都知道要選哪一個。」

這間位在旗山的老冰店在臉書粉絲團發文，開頭就直言「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生從沒有來過敝店。」接著話鋒一轉談到韓國瑜日前的訪陸行程說，「身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人，有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」。

▲常美冰店在旗山頗有人氣。（圖／記者洪靖宜攝）

此外，店家拿已故總統蔣經國的話反諷：「小時候唸書，蔣故總統經國先生叫我們要反共，連歐陽娜娜她爸以前都這樣義正嚴辭的說著」。而他們很聽話堅決反共，鄉下小小店家，70年來始終如一。

隨後就有網友為店家擔心，「這個時節寫這些話，不怕生意變差嗎？」對此店家就強調說，「身為台灣高雄鄉下小小店家，我們只能說，生意變差跟被中華人民共和國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是。」。

沒想到這篇文章竟然釣出行政院副院長陳其邁，在底下留言「加油」，店家回覆「副院長有空來旗山吃碗香蕉清冰嘿」。其他網友則是回覆「好感動」、「要用新台幣讓你累死」。

▲文章釣出行政院副院長陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

常美冰店創立於1945年，是旗山老街的名店之一，第一代老闆就是被稱為「魔法阿嬤」郭李常美女士，目前該店已傳至第三代。而第二代老闆郭國格表示，目前店已經交棒第三代兒子來經營，這是是年輕人的想法，也對兒子的貼文表示尊重。