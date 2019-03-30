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婦聯會、黨產會互槓！雷倩4問林峯正　嗆「急於立功也不能貽笑大方」

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▲雷倩出席婦聯會採產是否收歸國有聽證會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲婦聯會主委雷倩。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

面對黨產會自曝慘痛教訓，稱與婦聯會簽過MOU，卻遭反悔一事，今婦聯會主委雷倩反擊，4問黨產會主委林峯正，並嗆「用婦聯會和錦衣衛簽的MOU，拿來攻擊韓市長簽的商業MOU，再急於立功也不能貽笑大方！」

雷倩指出，數年來，黨產會運用行政、立法、（甚至部分）司法、媒體四合一優勢，自由轉進各個戰場，對婦聯會任意發動突擊。以此牽拖高雄市長韓國瑜的MOU，實在令人啼笑皆非。

雷倩問林峯正，第一，婦聯會MOU被否決後，黨產會各位大委員仍居高位領高薪，員工照常支薪上班，還可隨時祭出血滴子攻擊婦聯會，何慘痛之有？第二，韓國瑜簽的MOU，哪一件不是商業上互惠互利的安排？哪些是被類似「人團法」、「黨產條例」、「促轉條例」、「政黨法」的大刀架在脖子上簽的？第三，韓國瑜簽的MOU，最後若未履行，台灣方有誰會像婦聯會受到公權力的監控、打壓、財產充公？「答案是以上皆非！黨產會的說法，更是聽聽就好！」

最後雷倩說，林峯正日前才在研討會上表示，民眾對轉型正義理解有限，「被處分者都會到法院提行政訴訟或救濟」；提出釋憲的北高行法官「不理解」為何要訂定黨產條例，令他有點擔心；並稱台灣是寧靜革命式的民主轉型，「請問人民的訴訟權受憲法第十六條所保障，權利受損者提起訴訟有何不當？法官認為黨產條例影響多條人民受憲法保障權利，甚至影響到民主法治的根基，本於職權具狀聲請大法官解釋，有何不宜？既然認為民進黨是進行『寧靜革命』，豈可運用對法律及司法制度的嫻熟，用不正當手段越過憲法及法律對人民的保障呢？」

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關鍵字：婦聯會,黨產會,韓國瑜

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