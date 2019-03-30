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嘉義大學園藝學系莊心瑋　獲選108年大專優秀青年

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▲▼ 嘉義大學園藝學系莊心瑋。（圖／嘉義大學提供，下同）

▲▼ 嘉義大學園藝學系莊心瑋榮獲108年大專優秀青年。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

中國青年救國團為表揚在校積極進取、品學兼優之大專校院學生，29日於劍潭海外青年活動中心經國紀念堂舉行「108年青年節表揚大專優秀青年」表揚典禮，嘉義大學園藝學系莊心瑋表現優異，在眾多報名者中脫穎而出，獲選108年大專優秀青年。

▲▼ 嘉義大學園藝學系莊心瑋。（圖／嘉義大學提供，下同）

嘉義大學今年推薦4名學生參加遴選，最後由莊心瑋同學獲得殊榮參加全國青年節表揚大會及受獎。莊同學就讀園藝學系，該系所不但榮登2019十大關注科系又於日前榮獲2019臺灣國際蘭展第一名，莊同學在學期間不止在專業領域精進，在課業繁忙之中仍加入禮賓大使團隊，參與許多服務工作，由於其認真負責的態度，加上親切的作風，獲得隊員的信任，推舉擔任國立嘉義大學第16屆禮賓大使大隊長，在師長及同儕中備受肯定。

▲▼ 嘉義大學園藝學系莊心瑋。（圖／嘉義大學提供，下同）

莊心瑋接任大隊長期間完成多次重大任務，包括嘉大99周年校慶典禮，帶領隊員圓滿完成任務，更將服務工作擴及校外，帶領隊員參與第十屆嘉義市市長交接典禮、各項公益活動開幕或頒獎等活動，讓嘉大禮賓大使發光發熱，成為地方活動會場上注目的焦點。

▲▼ 嘉義大學園藝學系莊心瑋。（圖／嘉義大學提供，下同）

莊心瑋表示，自己在執行服務期間能夠學習到如何與人溝通交流、遇到突發狀況時的應對進退及臨機應變經驗，也培養出對於活動統籌規劃以及人員安排等能力，感謝師長及表揚大會對自己投入服務工作的肯定。

▲▼ 嘉義大學園藝學系莊心瑋。（圖／嘉義大學提供，下同）

嘉大黃財尉學務長表示，嘉大學生不只在課業上精進，更透過服務活動學習成長，在待人處事方面更加圓融也更能為人群著想，獲獎的莊同學足以為全校表率，透過校內外的表揚活動讓更多人知道同學的表現，也希望引起更多人的共鳴，號召更多人投入公益活動。

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關鍵字：嘉義大學,園藝學系,莊心瑋,大專優秀青年

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