圖書館廁所「激烈掌聲」…男女掩面逃　嘉義大學怒：不要亂搞

▲▼ 嘉義大學圖書館身障廁所，日前有民眾聽到呻吟聲，校方隨後在各密閉空間門口張貼公告嚴禁「請勿在裡面從事不當行為」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

把學堂當炮房？李姓民眾長期借用嘉義大學蘭潭校區五樓圖書館進修，但20日下午兩點多他前往自習，使用走廊飲水機時卻意外聽到一旁殘障廁所發出急促呼吸及呻吟聲，當他進一步確認廁所使用情況，卻驚見一對男女一前一後由廁所跑出來。

李姓民眾親眼目睹也對該情況感到「好誇張！」嘉義大學證實有這起事件，也立即進行調查，並於該廁所及校園隱密空間貼出「請勿在裡面從事不當行為」，呼籲學生及民眾自重。

李姓男子向媒體表示，20日下午2點多，圖書館內只剩他及另外一個女生，還有一對情侶在圖書館，情侶先是離開座位往廁所走去，他一時口渴跑到廁所旁飲水機喝水，卻意外聽到疑似「呻吟聲」長達2分鐘，當他靠近廁所時，這對情侶也急忙從廁所跑出來，接著慌張地離開圖書館。

對於校園內發生該事件，嘉義大學學務長黃財尉22日接受訪問表示，圖書館為開放空間，不僅校內學生也有開放外部民眾使用，廁所是密閉空間但仍隸屬公領域，對於該事件學校將積極追查，同時也將結合校園力量，不論是軍訓教官或是學輔單位，都將加強巡邏，並宣導「適當兩性情感」對於民眾或是校內學生，都希望大家可以「公私分明」。