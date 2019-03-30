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兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂讚：可以托育腦公嗎

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▲▼ 兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂按讚：文青魂再度出發！（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院首辦「托育服務」，讓許多有文青魂的爸媽感動淚讚！（圖／兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

很多想看表演的家長們都煩惱孩子照料問題，甚至因此放棄期待已久的演出，而國家兩廳院成立32年來首辦「托育服務」，成為目前全台唯一提供此服務的展演場館！消息一出許多爸媽開心狂按讚，感動留言「文青魂終於可以再出發了！」也有人笑說「可以托育腦公嗎？」、「能放生老婆嗎？」

根據兩廳院售票系統客群購票行為分析顯示，30-39歲區段女性購票偏好有3成選擇親子類節目，代表著滿足孩子的需求永遠是家長心中第一順位。兩廳院業務副總監許美玲說，「長久以來，兩廳院經常聽到育齡爸媽們為了家庭因素，大幅降低或暫停參與藝文活動的心聲。如何為家長解決托育問題，一直是兩廳院不斷思考的方向，很高興終於完成階段目標，期待爸媽們重拾文青魂，重返劇場。」

▲▼ 兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂按讚：文青魂再度出發！（圖／兩廳院提供）

請繼續往下閱讀...

▲有許多夫妻檔婚前常一起看表演約會，有了小孩之後卻因托育問題而中斷。

在今年兩廳院《2019 TIFA 台灣國際藝術節》，2月期間托育服務正式啟動，相關訊息首次發布立即獲得熱烈迴響，許多家長紛紛在臉書留言「內心的祈禱被聽到了嗎?!感人耶！」、「可以多按幾個讚嗎」、「可以托育腦公嗎」⋯⋯數小時留言上百則，粉絲互動達1.5萬次。

▲▼ 兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂讚：可以托育腦公嗎？（圖／國家兩廳院 NTCH, Taipei）

▲兩廳院在臉書發表托育服務時，引起熱烈反應。（圖／翻攝自臉書國家兩廳院 NTCH, Taipei

今（29日）兩廳院舉辦托育服務討論會，當初開辦後立刻報名的張小姐表示，以前夫妻經常來兩廳院約會、看演出，有了孩子之後曾經中斷好一陣子。今年TIFA開始托育服務，便大膽地挑了好幾場演出，始終相信藝文活動是形塑更美好台灣的重要元素，非常肯定兩廳院透過各種方式，鼓勵大家進劇場。

▲▼ 兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂按讚：文青魂再度出發！（圖／兩廳院提供）

▲托育服務以4歲至8歲小朋友為主，由戲劇、幼教專業師資帶領小朋友探索劇場奧妙之處。

廖先生也說，自己是從台中過來看表演的，毎次都得面臨孩子要托給誰的煩惱。也曾遇到買了套票，小孩實在無法安頓，只好將票送人的狀況，現在有了這個貼心的服務非常開心。回家的路上一家人可以分享各自看戲以及玩遊戲的經驗，真的非常棒，希望TIFA結束後能持續辦理。

許美玲說，托育服務是兩廳院打造藝術共融場域的重要一環，「不會因為TIFA結束而暫停，只要觀眾有需求，一定持續辦下去。」

▲▼ 兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂按讚：文青魂再度出發！（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院表示「只要觀眾有需求，一定持續辦下去。」

兩廳院托育服務以4歲至8歲小朋友為主，特色是由戲劇、幼教專業師資帶領小朋友探索劇場奧妙之處，課程依演出時間調整，內容包括互動遊戲、繪本導讀，並適時加入劇場禮儀、戲劇練習。家長看表演的同時，孩子們藉由肢體開發學習溝通及表達能力，培養團隊精神。

從事戲劇幼教多年的徐老師表示，「參加音樂會和戲劇相關活動，有助於開發孩子的想像力、創造力和觀察力，培養美感經驗，潛移默化中讓藝文種子在孩子心中萌芽。」

▲▼ 兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂按讚：文青魂再度出發！（圖／兩廳院提供）

▲爸媽看戲時，小朋友可以玩遊戲，讓他們開心重拾「文青魂」。

兼具表演工作者及媽媽雙重身分的廖小姐也說，「兩廳院托育服務真的太酷了，身為劇場人，可以帶著孩子一起進劇院，爸媽看表演、孩子玩遊戲，不用擔心小孩要去阿嬤還是朋友家，相信爸爸媽媽都會更放心買票，全家一起進劇場。」目前兩廳院托育服務至今已辦理第6場，歡迎有托育需求的家長們報名參加。

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關鍵字：兩廳院,國家兩廳院,托育服務,親子旅遊

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