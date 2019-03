基督城萬人追思…總理喊「治癒」極端主義　倖存者選擇原諒

▲ 據瞭解,這場全國追悼會有超過2萬人到場參加。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

紐西蘭15日槍擊恐攻事件迄今相隔2周,紐西蘭政府今(29日)舉辦全國追悼活動,在50名罹難者被一一唱名的時刻,在場數千人默哀致意。總理阿爾登(Jacinda Ardern)承諾,紐西蘭將會是「治癒」(cure)極端主義病毒的國家,而倖存者阿瑪德也同樣選擇和平這條路,強調極端主義要就此打住,且想要懷抱滿滿愛與關懷的心,期盼未來不要再有無辜性命喪生。

綜合路透社、法新社、RNZ報導,這場全國追悼會吸引數千人到場參加,除了阿爾登之外,就連全球近60國的代表也一同現身會場,來到當初槍案地點努爾清真寺(Al Noor)附近的海格利公園(Hagley Park)。

▲ 紐西蘭總理阿爾登承諾,紐西蘭將會是「治癒」極端主義病毒的國家。(圖/路透)

面對這起喋血槍案,阿爾登至今的處理態度受到國際社會讚揚,她今天則是選擇穿上傳統毛利斗篷現身會場。她提到,儘管此次事件讓50人遭到痛苦、暴力迫害,但「願你平安」(al-Salam Alaikum)仍是眾人團結的簡單問候語,且是從那群躺在病床的傷者口中說出來,「面對仇恨與暴力,他們充分有權表達憤怒,但相反的,他們敞開了大門,讓我們與他們一同哀悼。」

阿爾登表示,紐西蘭將會是找到「治癒」極端主義病毒的國家,並重申紐西蘭不歡迎種族主義及侵害宗教信仰自由的行動,「我們現在的挑戰,就是要把最好的一面變成現實。」

Farid Ahmed’s wife was killed ...yet he forgives. The body perishes he says but not the soul pic.twitter.com/vxQBcP3Hp2

值得一提的是,恐攻倖存者阿瑪德(Farid Ahmed)在台上分享當初事發當下的情況,訴說著愛妻胡絲娜(Husna)為了他衝回現場卻不幸喪命。而阿瑪德最終選擇擁抱和平,原諒殺害他妻子的槍手。

「我不想有顆有如火山沸騰般的心,這只會帶來怒火,沒有和平,只有仇恨…這把火不但會燒傷自己,也會燒向周圍的一切」,阿瑪德提到,「我想要一顆充滿愛與關懷、充滿憐憫寬容的心,不想再失去更多無辜性命,也不希望讓他人嚐到我所經歷過的痛苦…所以我選擇了和平,我選擇了愛,我選擇了寬恕。」

▲▼ 恐攻倖存者阿瑪德上台分享自己的看法。(圖/達志影像/美聯社)

據瞭解,這場追悼會超過2萬人出席。基督城市長達爾齊爾(Lianne Dalziel)則表示,仇恨在紐西蘭沒有立足之地,目前當局正全心投入後續救援作業當中,「基督城是座和平之城…我們不會被2019年3月15日所發生的事情所限制,我們是團結、愛、憐憫、善良的代名詞,他們就是我們(紐西蘭人)。」

Biggest applause so far for Farid Ahmed who "has chosen peace, has chosen love and has forgiven" - a beautiful speech. "I don't agree what he has done - perhaps he's misunderstood something - but at the same time I cannot deny that he is my human brother" pic.twitter.com/VtDNfBEMLA