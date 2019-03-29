搭火車驚見隔壁男「掏鳥愛撫」！地方媽媽開直播淚：我害怕到睡不著

▲澳洲地方媽媽凱西（Kathy Robertson-Cipak）搭乘火車時，親眼看到一名男子「掏鳥愛撫」。（圖／翻攝自Kathy Robertson-Cipak臉書，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲一名地方媽媽搭乘火車前往布里斯本途中，親眼看到坐在旁邊的一名年輕男子「掏鳥愛撫」，表情還一副相當得意的樣子，她嚇到趕緊拍照下來，事後想到這幕她害怕到無法入睡。

這名地方媽媽凱西（Kathy Robertson-Cipak）搭乘火車前往布里斯本時，發現年輕男子一直在抓癢，以為有蝨子；仔細一看，竟然是「掏鳥愛撫」，而且當她親眼見到時，男子也同時盯著她，還一副沾沾自喜的表情。

「我真的當場嚇傻了……」凱西告訴記者，她看到這個畫面時先是發訊息給丈夫和昆士蘭州鐵路，希望有人看到她的訊息後可以阻止男子的愛撫行為，然而車廂內都是老人，她也無法呼救，於是拍下照片和影片留下證據，再把這些影像給鐵路人員看。

凱西說，通常這個情況，她會站起來然後揍對方，但當下她看到整個嚇傻，完全不知道身為女性的她到底該怎麼做，「當車門打開時，那名男子就只是把鳥放下。」

透過影片可以看到，凱西將所有畫面拍攝下來然後告訴火車工作人員，這名男子正在愛撫鳥的事情，即使站員表示，列車到站後將會連繫警方處理，但心煩意亂的她仍不斷哭泣，她只要想到那名男子的色臉就感到相當害怕，也不斷透過臉書向朋友求救，不知道該怎麼辦才好。

臉書網友也幫凱西肉搜到這名噁心的男子，並且找出男子的相關個人資料，以便提供給警方。瑪麗伯勒（Maryborough）警方表示，調查人員正在釐清、準備搜捕該名男子。凱西表示，事後她嚇破膽，半夜會做惡夢睡不著，她希望可以盡快逮捕這名男子。