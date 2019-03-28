水龍頭出現「白芝麻大軍」！她細看嚇到起雞母皮：居然會動

▲水龍頭出現大量小白點，竟然還會移動。（圖／翻攝自Facebook／Deb Debex）



國際中心／綜合報導

澳洲雪梨康克德（Concord）的德布克絲（Deb Debex），最近在廚房水龍頭上發現密密麻麻小白點，起初她以為只是灰塵，但仔細一看，發現這些小白點竟然在移動，她瞬間被這群不明生物嚇到起雞皮疙瘩，趕快把照片PO到臉書求救。

據7News報導，德布克絲正要把這些污漬擦掉時，發現這堆如白芝麻的東西竟然會爬行，而且數量還是多到布滿整個水龍頭，她從來沒見過這種生物，嚇得趕快PO網問大家該怎麼處理。

許多網友看了也頭皮發麻，直呼「快把牠們燒掉！」也有不少人覺得這看起來是「粉蟎（flour mites）」。雪梨大學昆蟲系教授韋伯（Cameron Webb）表示，雖然最近天氣溫暖又潮濕，的確是粉蟎繁殖旺盛時期，只不過單憑照片很難判斷是何種生物，而且「粉蟎通常會躲在在麵粉、穀物等等食物中」，不太會出現在水龍頭上。

▲粉蟎喜歡躲在麵粉類食品中。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



德布克絲這時才突然想到，廚房水龍頭旁邊有一包玉米粉，很有可能因此引來了粉蟎，她後來便將玉米粉處理掉，以免又吸引這些「白芝麻大軍」出沒。

如果在家中發現粉蟎最好是立即清理，免得大量繁殖後會聚集在麵粉、餅乾、奶粉等等食品內，平常棉被、衣物也要適時在陽光下曝曬，才能有效殺死蟎類生物。