買到兩張同號碼彩券多贏5億元　澳洲男下班秒變10億富翁

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澳洲墨爾本（Melbourne）一名幸運男先前買到兩張號碼一樣的彩券，26日接到彩券公司通知中獎，高達7000萬澳元（約15億元新台幣）的獎金雖然必須均分為3份，但他一人就可以拿走2份，也讓這個「美麗的錯誤」成為改變他人生的一大轉機。

綜合澳洲媒體報導，這位幸運兒不願公開身分，僅表示自己接到通知時還以為是詐騙，「我問他們『你們是在開玩笑嗎』，後來我自己上網查了一下，這才知道一切都是真的！我驚訝到一度說不出話來，簡直不敢相信！」

▲澳洲墨爾本一名幸運男子買了兩張彩券都中大獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

彩券公司的發言人哈特（Matt Hart）表示，更神奇的是，這7000萬澳元的獎金共有3張彩券符合開獎號碼，其中2張都被這位幸運兒在不同時間、地點買下，相當於他一個人就可以拿走三分之二的獎金，也就是4660萬澳元（約10億元新台幣），等同多買這一張彩券就多賺到2330萬澳元（約5億元新台幣）。

得獎的男子低調透露，自己30年來一直堅持買相同的號碼，沒想到竟然真的贏得大獎，至於拿到這筆錢之後要怎麼規劃，首先當然是要買房子或去旅行，但會不會因此提早退休、享受生活，則還要再考慮一下。