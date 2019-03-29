　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

車禍給錢和解離開竟被告「肇逃」　警察教撇步：手機錄影存證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

摔車、雷殘、騎車、摩托車、摩托車族（圖／示意圖／記者林冠瑜攝）

▲ 意外車禍給錢和解離開，肇事者險被追訴「肇事逃逸」。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

過去常聽說「車禍一定要報警」，即便和解也要留在現場，不然背上肇事逃逸會很麻煩！日前羅姓男子駕車與曾姓騎士發生碰撞，羅男拿了2000元給對方，曾男也把錢收下，羅男以為對方已同意與他和解，便離開現場；沒想到，遭警方依肇事逃逸罪嫌究辦，最後檢方認定羅男沒有肇逃意圖，予以不起訴處分。

處分書指出，羅姓男子2018年10月間，上午開車行經基隆市七堵區時，未讓直行車輛先行，貿然右轉，與右側曾姓男子所騎乘的機車發生碰撞，導致曾姓騎士摔倒受傷。

事故後，羅男見曾男摔倒後僅受輕傷，拿2000元給曾男後，未等警方前來，便自行離去。案發時曾男有報案，警方趕抵時，沒看見羅男在現場，警方依肇事逃逸罪嫌送辦。

羅男到案後矢口否認肇逃，稱他當時先拿1000元給曾男，曾男不收，他增加至2000元，曾男就收下來，他以為曾男同意與他和解，曾男手部僅輕傷，便離開現場。

基隆地檢署認為，羅男先拿1000元給曾男，曾男拒絕後，再增加至2000元，曾男才收下，認為對方同意和解，又看到曾男傷勢不大，才離開現場，認羅男無肇事逃逸的意圖，予以不起訴處分。

基隆市警局交通隊指出，車禍雙方如果合意和解，想迅速離開現場，要記得：

一、傳統合解書：這個可能要隨車帶或臨時去書局買，或者拿張白紙寫清楚，雙方都放棄民事、刑事訴訟權利，雙方都要簽名。

二、手機錄影雙方合解約定：利用手邊智慧型手機，開啟錄影錄下口頭承諾和解內容，也把現場週遭情況都錄進去，要錄下對方放棄民、刑事訴訟權利的口頭承諾，要記得第一句話先問「你是否出於自願？而錄下這段影片？」

三、只要是有受傷，千萬別因為是輕傷就離開，因為會涉及刑法肇事致人受傷未處置，刑責是一年以上七年以下。

ET快訊
週末東北季風報到！週日深夜最冷+降雨　北部下探15度
林明禎辣挺E奶自拍「俯瞰視角」　穿古裝飄仙氣美呆
網球界妙麗！14歲少女「合全世界的胃口」美長腿超犯規

關鍵字：車禍,肇事逃逸,檢察官

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

影／知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！　家屬哭癱：故意殺人

郭國文聲明「絕無苛刻」　「仙氣學妹」反擊嗆：薪資獎金豈能魚目混珠？

影／「自動要隨扈高舉」怕粉絲看不見　韓國瑜回嗆王浩宇：去監督金正恩

「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐

大選前嗆：誓殺韓國瑜是「反諷陳其邁」　韓「愛與包容」不起訴

車禍給錢和解離開竟被告「肇逃」　警察教撇步：手機錄影存證

台中打架名店歇業1月將「強勢回歸」　警嗆：強勢執法無期限

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

大選前嗆：誓殺韓國瑜是「反諷陳其邁」　韓「愛與包容」不起訴

車禍給錢和解離開竟被告「肇逃」　警察教撇步：手機錄影存證

台中打架名店歇業1月將「強勢回歸」　警嗆：強勢執法無期限

知名甜點店女主管批老闆「無能像吸血鬼」　法官認：有憑據屬言論自由

快訊／婦人走在斑馬線竟被貨車捲進底盤！左手腕應聲折斷變形

「又要怪A柱」行人走斑馬線挨撞噴飛　網怒炸：是比龍柱粗？

在越南運315公斤海洛因遭攔1台男在逃　台越警聯手追緝

女友戒指掉進淡水河　與17歲鮮肉跳河搜尋險雙殞命

高中女熱情上門還問「有戴套嗎」　事後竟反悔告「砲友」性侵

開280萬BMW嫁妝追撞起火慘死　妻悲慟揪心直擊：他沒酒駕！

「桃園周杰倫」彭俊豪參選立委　挑戰綠營艱困選區中壢區

海洋委員會暑期「徜徉菊島、體驗海巡」　4月1日起線上報名

王柏融壓力無法想像！林智勝：他代表全台灣

TFBOYS王源聽到「靠關係進柏克利」變臉！　首曝「背水一戰」報考過程：我很氣你知道嗎

怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈斯汀

春遊東臺灣　品嚐紅烏龍人生如此愜意

「曾說過選縣長就不選立委」陳歐珀投入立委初選　黨內爆雜音

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹

日職／旅日首打席　王柏融二壘滾地球出局

社會熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：..

國道4項「隱藏版違規」1次噴3..

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也..

知名整型醫被控「留患者在診間等..

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

玖壹壹春風是常客　斷腿父「牽4..

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃..

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

水泥封屍凶宅開價698萬　不到..

工人衝女廁尻　「噴射瞬間」門開..

資收男求愛不成　拿鐵片貫穿她男..

BMW爆炸影片曝光　妻目睹崩潰

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹..

更多熱門

相關新聞

抄錯車牌遭冤肇逃　張月英控警滅證

婦人張月英被控於12年前騎機車撞傷老婦人後逃逸，遭法院判刑定讞，張婦苦讀法律10年，終獲法院再審翻案，查出當年警察把肇事車牌號碼中的「M」，誤記成「N」，張婦洗刷冤屈後，據此控告當年承辦員警和證人涉嫌湮滅證據，但台北地檢署認為被告6人都沒有犯罪故意，27日處分不起訴。

圍觀車禍　卡車撞人群18死

犯罪卻不處罰　檢方「微罪不舉」

大貨車國道被削平！男噴飛爆頭慘死

即刻快速救援　車禍救援訓練再進化

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

圍觀車禍　卡車撞人群18死

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面