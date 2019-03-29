車禍給錢和解離開竟被告「肇逃」　警察教撇步：手機錄影存證

▲ 意外車禍給錢和解離開，肇事者險被追訴「肇事逃逸」。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

過去常聽說「車禍一定要報警」，即便和解也要留在現場，不然背上肇事逃逸會很麻煩！日前羅姓男子駕車與曾姓騎士發生碰撞，羅男拿了2000元給對方，曾男也把錢收下，羅男以為對方已同意與他和解，便離開現場；沒想到，遭警方依肇事逃逸罪嫌究辦，最後檢方認定羅男沒有肇逃意圖，予以不起訴處分。

處分書指出，羅姓男子2018年10月間，上午開車行經基隆市七堵區時，未讓直行車輛先行，貿然右轉，與右側曾姓男子所騎乘的機車發生碰撞，導致曾姓騎士摔倒受傷。

事故後，羅男見曾男摔倒後僅受輕傷，拿2000元給曾男後，未等警方前來，便自行離去。案發時曾男有報案，警方趕抵時，沒看見羅男在現場，警方依肇事逃逸罪嫌送辦。

羅男到案後矢口否認肇逃，稱他當時先拿1000元給曾男，曾男不收，他增加至2000元，曾男就收下來，他以為曾男同意與他和解，曾男手部僅輕傷，便離開現場。

基隆地檢署認為，羅男先拿1000元給曾男，曾男拒絕後，再增加至2000元，曾男才收下，認為對方同意和解，又看到曾男傷勢不大，才離開現場，認羅男無肇事逃逸的意圖，予以不起訴處分。

基隆市警局交通隊指出，車禍雙方如果合意和解，想迅速離開現場，要記得：



一、傳統合解書：這個可能要隨車帶或臨時去書局買，或者拿張白紙寫清楚，雙方都放棄民事、刑事訴訟權利，雙方都要簽名。



二、手機錄影雙方合解約定：利用手邊智慧型手機，開啟錄影錄下口頭承諾和解內容，也把現場週遭情況都錄進去，要錄下對方放棄民、刑事訴訟權利的口頭承諾，要記得第一句話先問「你是否出於自願？而錄下這段影片？」



三、只要是有受傷，千萬別因為是輕傷就離開，因為會涉及刑法肇事致人受傷未處置，刑責是一年以上七年以下。