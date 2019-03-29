大貨車國道被削平！30歲男噴飛「頭撞變形」　全身血趴分隔島慘死

社會中心／苗栗報導

國道1號（中山高）發生驚悚死亡車禍，30歲葉姓男子駕駛大貨車，28日下午行經苗栗時自撞分隔島，車頂遭標誌板削掉，他疑似沒有繫安全帶，直接噴出車外倒地，頭部受重創，全身是血當場慘死。警方初步調查，大貨車爆胎後失控衝向內側，後方一輛載著5名陸客的廂型車剎車不及撞上，所幸車上所有人並無大礙。

事發於28日下午1時許，警方調查，葉男駕駛大貨車行經造橋路段外側車道，至北上118公里處時，左前輪疑似突然爆胎，失控滑行撞向內側分隔島，導致車頭碎裂，幾乎撞扁，留下橫跨外側至內側的輪胎痕，後方廂型車來不及閃避，追撞側翻，2輛事故車占據中、內側2線車道。

▲大貨車自撞，一度導致回堵3公里。（圖／記者黃孟珍翻攝）



▲大貨車苗栗爆胎，駕駛撞頭慘死。（圖／記者呂佳賢攝）



過程中，大貨車頂遭高速公路標誌門架削平，葉男疑似沒繫安全帶，當場被甩飛車外、重擊門架鐵柱，導致頭部受重創、明顯變形，警消人員到場時，發現他趴臥中央分隔島樹叢中，全身是血，已經死亡，連門架上也沾滿他的鮮血。現場留下滿地玻璃、零件殘骸。

警方調查，後方廂型車上載有4名乘客，2名來自湖南、2名是台灣人，正要趕往桃園機場搭機，當時來不及剎車，追撞上大貨車後側翻，所幸車內5名人員均平安，男女提著行李箱驚慌地站在高速公路上等待接駁，其中有乘客就說，好在大家都有繫安全帶才逃過一劫。

大貨車自撞後現場一片混亂，零件還噴至對向車道，波及2輛轎車，一度造成雙向回堵3公里，僅開放路肩通行，2小時後才排除事故。詳細肇事原因是否為爆胎仍待警方進一步調查釐清。

▼廂型車乘客搬行李在現場等候救援。（圖／記者呂佳賢攝）

