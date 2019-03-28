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法治倒退！瓜地馬拉推「大赦」　屠村罪犯有望縮短5160年刑期

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▲▼瓜地馬拉受害婦女抗議大設法案。（圖／路透）

▲瓜地馬拉內戰期間數萬人「被失蹤」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

瓜地馬拉自1982年爆發內戰以來，士兵殺害平民的事件不斷傳出，37年間至少造成25萬人死亡、4萬5000人「被失蹤」。近年瓜地馬拉政府開始起訴這些對平民痛下殺手的軍人，去年就有士兵因在內戰時期殺害201名農民，被以「屠殺罪」起訴，最終判刑「5160年」。不過，瓜地馬拉國會正在推動「大赦法案」，預計會有數十名被判刑的退伍軍人從中受益。

瓜地馬拉國會正在推動的大赦法案，會讓所有在1960年至1996年間與內戰相關的犯罪審判無效，預計將提前釋放至少30名罪犯，不過犯下大屠殺、綁架和危害人類罪的犯人只會酌量減刑。根據《路透社》報導，法案推動者與軍人團體關係相當緊密，他們認為司法系統對武裝部隊的判決並不公平，軍人應該在所屬的軍事法庭受審。若是法案成功推動，將會是瓜地馬拉保守派的一大勝利。

▲▼瓜地馬拉受害婦女抗議大設法案。（圖／路透）

▲瓜地馬拉內戰期間受害婦女。（圖／路透）

喬治梅森大學（George Mason University）教授伯爾特（Jo-Marie Burt）認為，「這是國會議員企圖立法實施有罪不罰現象，若是讓姦殺婦女、屠殺全村的罪犯免於刑責，那麼將會重創瓜地馬拉的法治精神，所有公平正義都不復存在。」聯合國真相委員會調查指出，內戰期間過80％的暴行是軍隊施行的，且自1996年和平協議簽署以來，已經有超過65位軍人被判刑入獄。

瓜國長達37年的內戰，有超過10萬名婦女遭強暴，甚至殺害，受害者多為原住民瑪雅凱克奇族人（Mayan Q'eqchi'），過去大多數的婦女選擇緘默，然而在人權團體的奔走之下，法庭開始調查內戰期間軍官涉嫌強暴的罪刑，這次的判決對於當地婦女來說無疑是一大鼓舞。

1981年有2名退休軍官在Sepur Zarco村莊，殺害多名男性，並強迫他們的妻子成為性奴，甚至有許多人被虐待致死，瓜地馬拉法庭在2016年宣判入獄360年。66歲的前士兵羅培茲 （Santos Lopez Alonzo）在1982年屠殺杜斯艾雷斯村（Dos Erres）共201人，在2018年被判「5160年」徒刑。

▼瓜地馬拉民眾聚集抗議大赦法案。（圖／路透）

▲▼瓜地馬拉受害婦女抗議大設法案。（圖／路透）

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關鍵字：瓜地馬拉,大赦,內戰

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