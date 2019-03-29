大巨蛋闖關又失敗？柯文哲：審查前一天才交資料難怪不會過

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋案28日召開都審會議，但因為遠雄在前一天傍晚才送出電腦模擬，且還是縮時剪輯的快速版，引來委員不滿最終闖關失敗。對此，台北市長柯文哲29日表示，「怎麼會在審查前一天才交資料？這難怪會沒過」；他也重申，對大巨蛋態度是這樣，不會刁難、也不會放水，遠雄還是要照規矩來。

大巨蛋28日上午召開第521次都審委員會，依照前次決議，本次會議遠雄需依5萬9833人（大巨蛋內）加上Ｘ（大巨蛋園區外）的標準，提供疏散的電腦模擬情境，但在會議中，遠雄只播放了1分鐘左右的縮時影片，無法提供完整檔案，引來多數委員的不滿，批評遠雄根本在浪費時間，要求送上完整內容再作審查，大巨蛋再次闖關失敗。

對此，柯文哲29日出席竹子湖海芋季記者會前受訪表示，「我也覺得怎麼會在審查前一天才交資料？這難怪會沒過」；他表示，自己態度是這樣，不會刁難但也不會放水，遠雄還是要照規矩來。

柯文哲說，知道大巨蛋實在爭議太多，不管過不過社會都會有爭議，自己態度就是開放政府、全民參與、公開透明然後網路直播，大家都可以發表意見，「你要審查前一天才交資料，這一聽就一定不會過。」

▼柯文哲出席2019竹子湖海芋季。（圖／記者莊喬迪攝）

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）