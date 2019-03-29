批苗栗破產讓縣市交流破局　柯文哲：對方不要那就算了

記者陳家祥／台北報導

台北市政府每年都會安排到外縣市交流，但2019年卻接連遭到多個縣市打槍，包括基隆、苗栗、南投等；苗栗縣長徐耀昌更直言柯文哲日前評論苗縣的財政，很傷縣民的心。對此，柯文哲29日表示，「批評還是要批評，那（苗縣破產）是不對的」。

柯文哲也表示，「我們如果要去，對方不要，那就算了」，北市府每年都有外縣市參訪，從以前就有規劃，也不是他任內發明。

柯文哲29日出席竹子湖海芋季記者會，對於苗栗縣長徐耀昌已公開表態稱柯過去對苗栗財政的批評已對縣民造成很大傷害，因此不願與柯進行市政交流，柯文哲說，「批評還是要批評，那是不對的」，上次監察院來台北市視察就跟監院講說，如果我們台北市要還債，其他縣市在欠債，中央統籌分配款我就有意見。

媒體追問，若苗栗在欠債，要去苗栗看什麼？柯文哲說，一個縣市有很多東西可以看；而接下來的基隆行，柯文哲也證實取消，至於接著的屏東、南投，他則說不知道。

對於被藍綠排除要如何因應？柯文哲也不以為意表示，「就不用應付就好，我們如果要去，對方不要，就算了。」

而頻頻安排走訪外縣市，也被外界質疑是為選總統鋪路，柯文哲說，每年固定出去2、3次縣市交流，「這從以前就有，也不是我發明的。」

▲柯文哲出席2019竹子湖海芋季。（圖／記者莊喬迪攝）