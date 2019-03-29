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謝龍介：國民黨只靠韓國瑜2020絕對輸　柯文哲成綠營救命關鍵

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

政治中心／綜合報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介28日在政論節目上斷言，2020年總統大選國民黨如果只想靠韓國瑜一人的光芒，「這場選舉打到最後，我斷言，絕對輸！」畢竟現在還是三強鼎立的狀態，台北市長柯文哲如果參選，支持度最慘也是20％起跳，「柯P變成他們（民進黨）的救命仙丹。」

政論節目《關鍵時刻》的主持人劉寶傑提到，依據美麗島電子報公布的民調結果，如果是一對一的狀況下民進黨根本沒有勝算，「不管誰上來選都一樣（支持度）10％以上，但如果是三強鼎立的情況，賴清德就有機會，民進黨就是要走一步險棋，三強鼎立、險中求勝，而且就是以韓國瑜為目標。」

謝龍介斷言：國民黨只靠韓國瑜絕對輸，柯文哲成綠營救命關鍵。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲謝龍介斷言國民黨如果再不想辦法，2020年大選一定會輸。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

接著謝龍介直言，其實立委補選後大家都在評估選情，「農民、漁民差不多跑掉多少百分比的票，柯P變成他們（民進黨）的救命仙丹。國民黨本身在社會的滿意度並不是很高，因為韓國瑜在1124（去年底的九合一大選）把國民黨的滿意度拉上來，大家希望他出來，但提名政策一直定不下來，就變成韓的支持度不降，國民黨的滿意度卻下降了。」

謝龍介分析，柯文哲參選就算再怎麼不礙事，支持度最慘也是20％起跳，假如他是25％、蔡英文25％、韓國瑜30％，那不表態的還有20％，那就是選戰輸贏的關鍵，「人家說單絲不成線、獨木難成林，靠一個韓國瑜，這場選舉打到最後我斷言，國民黨輸，絕對輸！」

▲台南市議員謝龍介質詢時任代理市長李孟諺「台海爆發戰事，有7成以上台灣青年願意為台而戰」民調的可信度。（圖／記者林悅攝）

▼▲謝龍介認為，單靠韓國瑜一人很難打贏選戰。（圖／記者林悅、林敬旻攝）

▲▼2018縣市長選舉,韓國瑜,選前之夜,現場照,高雄之夜。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：韓國瑜,謝龍介,柯文哲,蔡英文,賴清德

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