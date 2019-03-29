「怎可能出賣台灣」韓國瑜支持九二共識被批　韓冰：很捨不得

▲高雄市長韓國瑜28日返台，結束為期6天的訪陸經濟之旅。（圖／記者洪靖宜攝）

地方中心／高雄報導

韓國瑜出訪大陸28日畫下句點，返台後直接進市府工作，女兒韓冰直奔市府探望爸爸，並表示「很捨不得」。韓國瑜此趟訪陸行，接連會見港澳特首、中聯辦、國台辦等官員，外界質疑是要「賣台」，韓國瑜29日回說，「我們是客人，參訪團出去，怎麼可能賣台」，並強調「我們講九二共識，認同一個中華民國，講得很清楚，為什麼要扣帽子」。

韓國瑜6天訪陸的經濟之旅28日畫下句點，過程走訪香港、澳門、深圳及廈門成果豐碩，簽訂契約及MOU合作備忘錄總額高達53億台幣。女兒韓冰28日下午出席完瓊瑤新電影首映會，直奔市府探望爸爸，面對韓國瑜遭外界酸言酸語，韓冰表示「很捨不得」。

▲韓冰28日下午出席瓊瑤新電影《握三下我愛你》高雄首映，結束後直奔市府探望爸爸。（圖／中視提供）

韓國瑜會見港澳特首、中聯辦、國台辦等重要人物，遭外界質疑是要「出賣台灣」，與國台辦主任劉結一會見時公開表示「強烈支持九二共識」更引發論戰，可能因此遭陸委會罰50萬元。

▲韓國瑜訪陸行。（圖／記者蔡紹堅攝）

對此，韓國瑜無奈回應，「怎麼陸委會主委現在還看不通，高雄的未來市政府跟議會聯手，幫高雄找一條活路和光明之路，高雄未來沒有圍牆通通是道路，我們要交朋友」，並舉出金正恩，「我一直說北韓的金正恩要吃高雄石斑魚，或是芭樂也要賣，我們是客人，參訪團出去，從頭到尾團進團出，怎麼可能賣台」。

韓國瑜針對九二共識表示，「什麼一國兩制，台灣人民現在誰能接受一國兩制，台灣沒辦法接受一國兩制，我們講九二共識，認同一個中華民國，講得很清楚，為什麼要扣帽子」，並說「就是希望衝高雄經濟，太多這些抹黑，很無聊」。

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