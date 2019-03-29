窗外風聲太大！機警保母抱嬰逃　5秒後天花板崩落砸翻嬰兒床

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Instagram用戶近日流傳一段驚悚的監視器影片，只見科威特某戶人家的保母在室內聽到奇怪的聲音，警覺不對勁急忙抱著寶寶奪門而出，沒想到5秒後天花板突然大面積崩落，幸好當時房裡所有人都已經逃出，才沒有釀成憾事。

影片中，穿著白衣白褲的保母雙手戴著手套，站在沙發後方的落地窗往外看，表情看起來有些疑惑，似乎覺得有哪裡不對勁，接著她轉身走向房間門，過程中還頻頻抬頭看天花板。

▲保母才離開房間5秒，天花板就塌了。（圖／翻攝自Instagram／mzmzins）

3秒鐘後保母神情緊張地衝回房間，一把抱起放在嬰兒床中的寶寶，接著小跑步奪門而出，再經過5秒鐘，天花板突然大面積崩落，碎片正好就砸在嬰兒床上，就連原本安裝在頂部的三盞電燈也被搖落，只剩下電線連接著在半空中晃來晃去。

根據當地媒體報導，影片中的地點就在科威特，24日上午10點多當地剛好颳起強風，幸好保母警覺性高，發現不對勁後立即將寶寶抱離室內，才沒有釀成憾事。

網友們看完影片也覺得很驚險，紛紛留言大讚保母判斷力果決，「寶寶在生與死之間只差了5秒鐘」、「幸好有保母在」；也有網友調侃寶寶的雙親是不是遇到黑心建商，「這家人的房子未免太脆弱了吧！居然風一吹就塌了」。