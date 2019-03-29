妹子爽到「臉紅ㄎㄧㄤ掉」狂竊笑！　竟只因為飛機降錯目的地

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

英國航空（BRITISH Airways）一架班機在24日時，原計飛往德國杜塞道夫（Dusseldorf‎），但當飛機到達目的地時，機長卻廣播「歡迎來到愛丁堡」，讓所有在飛機上的乘客一陣錯愕；雖然整件事聽起來超不可思議，不過乘客也只能默默接受這事實，更有妹子覺得太荒唐，在一旁笑到臉色泛紅，完完全全的「ㄎㄧㄤ」掉。

根據外媒報導，這架BA3271航班在24日時引起話題，因為從英國倫敦起飛得班機，原本應該飛往杜塞到夫，但卻降落在蘇格蘭的愛丁堡；最尷尬的是，當整機乘客都以為到達目的地時，卻突然聽到機長說出「歡迎來到愛丁堡」的台詞，一開始所有人都以為這只是個玩笑，等到機長再度慌張的發言「沒有人要去愛丁堡？真的沒有人要去愛丁堡嗎？」大家才意識到…事情大條了！

機長發問之後，機艙內突然一陣靜默，然後開始爆出笑聲，所有人開始議論紛紛到底發生了甚麼事；更有乘客因為這樣荒唐的情況，笑到面紅耳赤，根據乘客上傳的影片中還可以看到，有妹子坐在一旁笑到不能喘氣，整個人ㄎㄧㄤ掉，好像在看一齣超爆笑的喜劇，只是主角剛好是自己。

事後英國航空公司解釋，已經向所有乘客道歉，並且單獨聯繫他們坐事後的處理；這起事件發生的原因很有可能是因為「誤拿班表」，導致機師沿著前一天的飛行計畫飛往愛丁堡；目前仍然在調查詳細情形當中。