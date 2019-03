妹子爽到「臉紅ㄎㄧㄤ掉」狂竊笑！　竟只因為飛機降錯目的地

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

英國航空(BRITISH Airways)一架班機在24日時,原計飛往德國杜塞道夫(Dusseldorf‎),但當飛機到達目的地時,機長卻廣播「歡迎來到愛丁堡」,讓所有在飛機上的乘客一陣錯愕;雖然整件事聽起來超不可思議,不過乘客也只能默默接受這事實,更有妹子覺得太荒唐,在一旁笑到臉色泛紅,完完全全的「ㄎㄧㄤ」掉。

根據外媒報導,這架BA3271航班在24日時引起話題,因為從英國倫敦起飛得班機,原本應該飛往杜塞到夫,但卻降落在蘇格蘭的愛丁堡;最尷尬的是,當整機乘客都以為到達目的地時,卻突然聽到機長說出「歡迎來到愛丁堡」的台詞,一開始所有人都以為這只是個玩笑,等到機長再度慌張的發言「沒有人要去愛丁堡?真的沒有人要去愛丁堡嗎?」大家才意識到…事情大條了!

機長發問之後,機艙內突然一陣靜默,然後開始爆出笑聲,所有人開始議論紛紛到底發生了甚麼事;更有乘客因為這樣荒唐的情況,笑到面紅耳赤,根據乘客上傳的影片中還可以看到,有妹子坐在一旁笑到不能喘氣,整個人ㄎㄧㄤ掉,好像在看一齣超爆笑的喜劇,只是主角剛好是自己。

事後英國航空公司解釋,已經向所有乘客道歉,並且單獨聯繫他們坐事後的處理;這起事件發生的原因很有可能是因為「誤拿班表」,導致機師沿著前一天的飛行計畫飛往愛丁堡;目前仍然在調查詳細情形當中。

This week @British_Airways got a little lost heading to Düsseldorf, Germany, instead landing in Edinburgh. In Scotland. Not Germany. We've made this handy little map for our mates so they don't get lost again! #AusUnions #FridayFunny #Aviation #BA https://t.co/XO6H4rSCIH pic.twitter.com/hmrObweBlZ