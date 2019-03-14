淚！兒成植物人只拿到「和解金3萬6」　母淪「八大」咬牙苦撐　

記者陳凱力／新竹報導

無照保母楊女涉嫌毆打3歲男童頭部，因未有積極證據證明男童傷勢是保母所為，因此院方改以業務過失致人重傷罪判刑。當時事故發生後，男童母因急需醫療費用，不得已與楊女簽下和3萬6千元的和解書，還在調解委員的見證下簽立「不得追訴民事求償及刑事責任」，面對一輩子的植物人醫療費用，單親的男童母只好繼續在八大行業掙錢苦撐。

▲男童母說，自己是個單親媽媽，每個月光護理之家的開銷就要四萬元，一般的工作根本無法打平，不得已，只好繼續從事八大行業。（圖／記者陳凱力攝）

而判決報告出爐後，除了地檢表示將做研究後再進行上訴外，男童的生母也接受《ET today》記者專訪表示，「楊女不管坐牢做多久，對我們都沒有幫助！」男童母說，自己是個單親媽媽，因為與人不淑，所以打從懷孕開始就是自己一個人賺錢養活自己與孩子，只是照顧一個植物人的兒子，每個月光護理之家的開銷就要四萬元，一般的工作根本無法打平，不得已，只好繼續從事八大行業。

男童母無奈的說，「如果不是被生活所逼，誰願意從事八大行業讓人指指點點抬不起頭？」每個月的醫療費用、房租、生活費壓得她喘不過氣，偏偏又因為未婚生子父母親不諒解，也與她幾乎斷了往來。她說，當時懷孕六個月的時候男友與她分手，至今為止為全沒有聯絡，即使懷孕、生子、兒子出事之後，她都緊咬牙關一個人扛起來，因為她知道沒有人可以幫她，只能靠自己，只是一而再的遭受打擊，不禁讓她感嘆老天怎麼要這樣為難她。

男童母說楊女是朋友介紹給她的保母，她也知道對方沒有保母執照，因為自己當時一邊工作賺錢，一邊帶小孩，才樂觀的想說找認識的比較信得過，於是沒有猶豫就將孩子交託給對方。由於還要負擔房租、奶粉尿布及生活費，因此也沒辦法找太貴的保母或是送去托兒所，。楊女雖然沒有執照也沒有保母經驗，但由於楊女跟她說，需要收入貼補點家用，因此兩人商量以一日1300元的價格24小時托育。男童母說，「我當時真的沒錢，連保母費都是一天一天付，一個月付一次我根本拿不出錢來」。

▲和解書上一句「兩造拋棄本事件民事其餘請求權，兩造均不追究本事件刑事責任」，也徹底截斷了男童母後續的求償希望。（圖／記者陳凱力翻攝）

「卻沒想到半年左右，兒子就出事了，至今仍躺在護理之家，連叫他都回應不了」。男童母說，「希望楊女能夠共同負擔起兒子的照護責任，不管是醫療支出還是來護理之家照顧他，都希望對方只少能負擔起部分責任！」，只是，從出事至今，除了一開始楊女付和解金3萬6千元後，就只有在她的要求下，對方一個月大約來1、2次照顧男童，及她偶爾真的扛不住經濟壓力時請對方幫忙買個尿布之類的，對方就再無表示了。

「一塊錢逼死一條好漢！」趙女說，那時候兒子還在加護病房，自己真的沒錢，醫院說一定要等到錢來才能幫兒子繼續做治療，不得已她只好收了那3萬6千元，並簽下和解同意書。但和解書上白紙黑字寫著，「兩造拋棄本事件民事其餘請求權，兩造均不追究本事件刑事責任」，由於對法律不了解，趙女並不知道「和解書」中這一段話背後所代表的意義，就算事後知道了，也於事無補。

犯罪被害人保護協會律師錢炳村說，由於趙女已與被告經調解簽定和解書，不過僅獲得3萬6千元的賠償金，對照她兒子成植物人的狀況，數額極低不成比例，但即使如此，這份和解書仍具法律效力，代表和解成立的，若要再請求民事求償的話，需要證明這份和解書無效，是有難度的。

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