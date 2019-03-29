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抓到2台男在越南運毒！車內藏300kg「98%超純海洛英」　金三角毒線曝光

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▲台灣邱姓男子（Jen Jong Chu，音譯）在越南胡志明市運送300公斤海洛因磚被逮捕。（圖／越南警方提供）

▲台灣邱姓男子（Jen Jong Chu，音譯）在越南胡志明市運送300公斤海洛英磚被逮捕。（圖／越南警方提供）

記者楊絡懸／綜合外電報導

越南胡志明市的交通警察27日在旭門縣巡邏時，在一輛卡車上搜出了900多種藥物，其中，更找到了高達300公斤的海洛英磚，趕緊逮捕嫌犯到案。警方原本以為嫌犯是一名中國人，沒想到一查身分竟然是台灣人，卡車司機是越南人，循線調查這個運毒集團是由4名台灣人所組成。

綜合越南媒體報導，警方晚間執勤時在公路上攔查了4輛超速的車輛，檢查過程中，有2名男子下車後試圖用金錢賄賂警察，希望能放他們走，但警方仍拒絕接受，還花費了很多時間解釋應該要遵守交通規則，然而當這2人正準備要出示行車相關證件時，竟然就趁機逃跑了。

警方趕緊將這2名男子逮捕到案，並調查2男所駕駛的卡車，發現5個精心包裝的紙箱，裡面裝滿大量類似麵粉的物品，初步統計近有900多種藥物；另外還找到多個共裝有895塊海洛英磚的紙箱，重量共高達315公斤。

這2名男子分別是越南籍的卡車駕駛和一名33歲台灣籍的邱姓男子（Jen Jong Chu，音譯）。據了解，邱男曾入境越南3次，但這台卡車的登記人並非為逮捕的這兩人，而是另一名37歲的台灣籍男子擁有，警方也把這位台男逮捕到案。運送毒品的兩人疑似將這些海洛英載往至某處後準備販售，但警方搜索他們租賃的倉庫，卻未找到任何運送的證據以及目的地資訊。

越南警方請專家測試了10個海洛英磚樣本，發現這批海洛英「超級純」，純度高達98%以上，是「緬甸金三角」所生產的海洛英；循線調查發現，這個運毒集團是由4名台灣人組成，他們將毒品裝滿箱後移入胡志明市，再運送至中國。警方正在調查這條運輸線上的其他嫌疑人。

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關鍵字：台男,運毒,越南,胡志明,海洛英,毒品,東南亞要聞

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