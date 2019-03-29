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餵鯨頭鸛吃魚「狂搖頭不要」　換另一條秒吞下肚！網笑：挑食難怪絕種

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▲日本靜岡縣一隻鯨頭鸛竟然挑食，不願意吃虹鱒。（圖／翻攝自髙柳幸央Twitter）

▲日本靜岡縣一隻鯨頭鸛竟然挑食。（圖／翻攝自髙柳幸央Twitter）

國際中心／綜合報導

毛小孩這樣挑食，真的是讓人超頭疼！日本靜岡縣掛川市的「掛川花鳥園」展示許多特別的鳥類，其中有一隻鯨頭鸛正在餵食時，工作人員遞給牠一條虹鱒竟然「搖頭說不要」，直到拿給牠一條鯉魚，竟然眼睛一亮，馬上張嘴放魚，來來回回咬了20次吞進肚，偏食的行為讓許多網友笑出來：「這麼挑食難怪會瀕臨絕種啊！」

▲日本靜岡縣一隻鯨頭鸛竟然挑食，不願意吃虹鱒。（圖／翻攝自髙柳幸央Twitter）

▲鯨頭鸛不願意吃虹鱒。（圖／翻攝自髙柳幸央Twitter）

日本一名網友髙柳幸央在推特上傳一部影片，當時是鯨頭鸛的用餐時間，只見鳥園工作人員正在餵食準備好的虹鱒，沒想到鯨頭鸛看到虹鱒竟然「搖搖頭」像在說不要，就算把魚拿到牠的眼前，牠也死不張開嘴，怎麼塞在牠面前就是不願意吃那條虹鱒，現場的民眾都覺得相當逗趣。

▲日本靜岡縣一隻鯨頭鸛竟然挑食，不願意吃虹鱒。（圖／翻攝自髙柳幸央Twitter）

▲▼直到工作人員拿了一條鯉魚出來，鯨頭鸛才眼睛一亮，馬上張嘴吞進肚。（圖／翻攝自髙柳幸央Twitter）

▲日本靜岡縣一隻鯨頭鸛竟然挑食，不願意吃虹鱒。（圖／翻攝自髙柳幸央Twitter）

僵持許久，工作人員接著拿了一條鯉魚，結果鯨頭鸛眼睛一亮，馬上張嘴放魚，來來回回咬了20次就吞進肚，整個食慾大開；但當工作人員再把虹鱒放在鯨頭鸛的面前時，牠竟然「含了一口」隨即吐掉，拚命搖頭像在說「才不要吃這個東西」。

影片一出，立即受到許多網友轉發，也流傳至台灣社群上，網友們紛紛留言表示：「終於知道他們怎麼把自己搞到瀕臨絕種」、「不是都一口吞的，還有口味差別嗎？」、「牠的眼神彷彿說著：你再把虹鱒拿給我，我就把你頭咬下來喔」、「會絕種不是沒有理由的」、「鯨頭鸛：今天沒好吃的（苦惱）」、「搖頭也太可愛了吧xd」、「鳥界二哈」。

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關鍵字：鯨頭鸛,掛川花鳥園,挑食,偏食,日韓要聞

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