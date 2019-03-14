3歲童「滿頭血」成植物人　無照保母改判業務過失

▲新竹無照保母楊女抱著滿頭出血且已陷入昏迷的男童到台大新竹醫院搶救，經醫師判斷男童遭不明原因傷害，導致外傷性腦膜下出血，全身多處擦傷挫傷，由於男童腦傷嚴重，目前已成植物人狀態。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市2017年發生疑似無照保母虐童案！沒有保母證照的楊女涉嫌毆打3歲男童頭部，並抓男童去撞地板和牆壁，造成頭部重創成植物人。新竹合議庭法官認為，因未查出有積極證據證明男童的傷勢就是保母所為，因此變更檢方起訴重傷害罪，改以業務過失致人重傷罪，判處楊女有期徒刑2年。竹檢不服判決，將收到判決後研究上訴。



2017年7月26日，新竹無照保母楊女抱著滿頭出血且已陷入昏迷的男童到台大新竹醫院搶救，經醫師判斷男童遭不明原因傷害，導致外傷性腦膜下出血，全身多處擦傷挫傷，由於男童腦傷嚴重，目前已成植物人狀態。



據判決書表示，醫師認為男童左側硬腦膜下大範圍出血併重度昏迷，此傷害應為極大力量導致，如高處墜落、高速行駛車禍或硬物猛力敲擊，要由一名兒童自己的肢體力量造成應是不可能。檢警勘察現場，發現沾有男童血跡的上衣、棉被、枕頭外，地板床墊旁牆面更有一大片血跡，呈噴濺狀到3米高的牆壁上。



楊女坦承疏於照顧，但否認男童傷勢是她所為，辯稱孩子很好動，常常流鼻血，這些血跡都是流鼻血沾到，且當天男童在彈簧床上跳時，不慎跌落地板，因而流鼻血，突然意識不清，並非她毆打所致。更辯稱男童生氣會用頭去撞牆，也會在床上跳，多次因為頭著地撞出腫包來。趙母也證稱，兒子生氣時會自己一直抓臉或手腳，不理他時，還會站著撞牆。



法官據醫院出具的報告認為，電腦斷層報告只能得到出血的診斷，無法得知男童外傷的經過和過程，男童新舊外傷和現場地板及牆壁的男童血跡，實在不能排除男童從彈簧床跳落後，頭部撞擊有軟墊地面的可能性。加上現場並沒有積極證據證明或補強男童傷勢是楊女所為，因此不認同檢方以重傷害罪起訴楊女，審酌楊女犯後坦承犯行，態度尚可，因此依業務過失致害傷罪判刑2年。

男童生母在收到判決後覺得已對未來絕望，由於當時不懂法律又急需醫療費，不得已只好收了3萬6千元的和解金，卻沒想到就是這3萬6就斷了她未來的路，再也無法對楊女求償，對於楊女被宣判2年的刑責，男童母也只能無奈表示，「她不管坐牢做多久，都沒有辦法給我實質的幫助！」

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