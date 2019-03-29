仙氣學妹控勞動部前次長月薪給22K　上班首句話「我們不照勞基法」

政治中心／綜合報導

有「仙氣學妹」之稱的成功大學政治系四年級學生蘇芷婕28日凌晨在臉書PO文，指控才剛在補選中勝選的民進黨立委郭國文沒有按照勞基法支付薪水，郭妻甚至還說出「勞基法是部惡法」這樣的話，薪水則由原本的25K降到22K，「第一天上班開始談薪資，第一句話就是『我們不照勞基法』，聽著很諷刺。她說剛出社會的小女孩不要計較太多，我的薪水是拿全職的確不錯，但我做的是全職兩倍的事。」

▲蘇芷婕指控自己上班時幾乎天天都要直播，後來卻又被說他的直播會害到立委。（圖／翻攝自Facebook／蘇芷婕臉書）

蘇芷婕曾擔任台南市長黃偉哲的臉書小編，後來成為郭國文的發言人，但她28日在臉書以「片名：囂張沒落魄的久」PO出1528字的長文指控，「不需提勞動部次長一例一休，因為他底下的員工沒有一例一休，第一天上班開始談薪資，第一句話就是『我們不照勞基法』，聽著很是諷刺，『勞基法是部惡法』出自夫人之口，更是諷刺了，也打了立委的臉。前次長底下的員工都是特殊司機，沒有一例一休，沒有7天假，五一勞動節我們有放假，但手機沒有。」

蘇芷婕聲稱患有梅尼爾氏症，所以無法控制或預先告知醒來的時間，連自己也很討厭這個問題，只能在工作上更努力付出來彌補，因此總是沒在該下班的時間下班，「後來我的薪水從25K降到22K，她（郭妻）說剛出社會的小女孩不要計較太多，我的薪水是拿全職的確不錯，但我做的是全職兩倍的事。她好像忘了我時常6點半出門、12點回家，再加上蹺課必須延畢，立委只說了一句話『我也延畢過』。」

▲郭國文表示，薪資的事都是妻子在處理，他並不清楚細節。（圖／記者季相儒攝）

面對蘇芷婕的質疑，郭國文夫妻並未在臉書上PO文表態。根據《蘋果日報》報導，郭國文表示薪資的事務一向是由妻子負責，雖然不清楚細節，但絕對沒有虧欠蘇芷婕；郭妻則強調，因為蘇有強烈的學習意願才讓她加入服務處，並依照時薪150元、每月工時106小時、每月獎金6000元來栽培，就算她經常未能達到規定的工時，仍願意付出比較優渥的薪資，1月底提離職前月薪甚至已經達到30K。

由於目前雙方說法仍有差異，網友們的意見也分為兩派討論，有人認為郭國文身為前勞動部次長，怎麼能讓一起工作的夥伴不受勞基法保護；另一派則覺得蘇芷婕的PO文看不出重點，完全不知道她到底想表達什麼。還有認識3位當事人的知情人士在蘇芷婕的臉書上留言勸說，「過去國文夫妻對妳很好，而且大家一起努力過也有革命情感，如果不能做朋友，我也希望你們不要變成敵人。」

▼網友在郭芷婕的臉書PO文底下留言。（圖／翻攝自Facebook／郭芷婕）