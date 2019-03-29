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韓國瑜當上總統！　陳明通：危如累卵

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▲陸委會主委陳明通28日親自向媒體說明兩岸條例第五條之三修正草案。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會主委陳明通28日親自向媒體說明兩岸條例第五條之三修正草案。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

行政院院會28日定案，將陸委會提出針對「台灣地區與大陸地區人民關係條例第五條之三修正草案」送交立院審議。陸委會主委陳明通下午親上火線主持例行記者會，說明修正案內容。談到韓國瑜出訪大陸，陳明通表示，現在還有人要拱韓國瑜選國家領導人，真的有一天他上了，「這個國家，危如累卵」。

▲韓國瑜訪陸,廈門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜28日結束港澳大陸參訪行程回台。（圖／記者蔡紹堅攝）

陳明通將高雄市長韓國瑜此次出訪港澳大陸定義為「一國兩制台灣方案之旅」，他認為，時任台北市長馬英九去香港不會去中聯辦，台中市長盧秀燕最近去（香港），也沒有進去，「你（韓國瑜）一腳踏進去，不管無知還是故意，令人擔憂」。

陳明通在記者會上也詳細的解釋「台灣地區與大陸地區人民關係條例第五條之三修正草案」內容，他認為，修法是為完善現行兩岸條例，因應「習五條」中提出民主協商，以及探索兩制台灣方案。

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

關於朱立倫所提的「兩岸和平宣言」，是否在此草案規範內，陳明通指出，「和平宣言的屬性類似《中英聯合宣言》《開羅宣言》，在國際法上，都是國際協議的一種，從這個角度來看，當然在此法所規範的範圍內，必須經過民主監督的程序。」

不過，陳明通也強調，雖然有了監督機制，但政治協議還是有一條底線在，根據第五條之三修正草案的第八項，「主權國家地位與自由民主憲政秩序的毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議的項目。」
 

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關鍵字：陳明通,陸委會,韓國瑜,朱立倫,和平宣言,中聯辦,習五條

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