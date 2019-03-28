徐巧芯797字解讀學姐黃瀞瑩「統獨假議題」　兩層面分析網友秒懂

記者黃翊婷／綜合報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩先前在政論節目談到統獨是假議題遭圍剿，台北市議員徐巧芯在臉書PO出797字長文幫忙緩頰，「如果我沒有解讀錯誤，她的意思或許更接近於『統獨不該是選舉當中唯一的議題』，若把統獨問題區分成『政策』和『願景』兩塊，能更清楚說明。我不認為統獨是假議題，但我認為統獨不應成為選舉當中的唯一議題。」

▲黃瀞瑩認為統獨是假議題，且在台灣造成一些問題以及內耗。（圖／記者林敬旻攝）

黃瀞瑩因為在政論節目上談及統獨議題遭圍剿，她27日下午接受媒體採訪時回應，節目上的論述沒有講得很完整，人民關心的是買車、買房，甚至是家門口的馬路平不平、水溝通不通，而統獨是假議題卻是真問題，每到選舉的時候就會拿來威脅人民，「我的意思是，統獨是一個假議題，但是它在台灣真的發生一些問題且造成很多內耗。」

而目前人在歐洲的台北市議員徐巧芯隨後也在臉書PO出797字長文，分享自己對於這件事的看法，文中提到，「學姐」黃瀞瑩想說的，應該是「統獨不該是選舉當中唯一的議題」，如果把統獨問題區分成政策和願景兩塊，就能說得更清楚，因為政策指的是近期內的主張，例如總統候選人提出任期內的兩岸方針，而在短期政策上多數政黨都選擇維持現狀，民進黨在2016年的選舉中甚至將此當成口號，「原因無他，民意就是如此，只是單純希望兩岸和平穩定，也想維持目前自由民主的生活。」

▲徐巧芯解讀學姐黃瀞瑩話中的意思，獲得不少網友贊同。（圖／ETtoday資料照）

不過，願景和政策不同，屬於長期性的，加上不見得每個政黨或政治人物都願意多加說明，因此相對之下帶有較多的不確定性或前提，徐巧芯表示，「比方說有些人的願景是台獨，有些人是三民主義統一中國，或者兩岸和平協議的簽署，這些現在聽起來或許有難度的願景，通常並不會被當成選舉期間的兩岸論述，更不是施政方針，但它所代表的『對未來的想像』是不一樣的。」

徐巧芯認為，如果依照學姐的陳述，台灣目前還是有部分年輕人不關心政治人物是否該提出兩岸願景，而是比較在乎現階段的政策會不會與預期有太大的差距，「我不認為統獨是假議題，但我認為統獨不應成為選舉當中的唯一議題。但台灣民眾到底關心的是統獨政策還是願景？許多民調已經給了很清楚的答案。」

►徐巧芯將自己的臉書PO文轉貼到PTT，點此看網友討論。