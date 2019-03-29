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蔡英文說「過境夏威夷」小故事　這群高中生暖哭台灣人：讓世界看見

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記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文21日展開為期8天7夜的海洋民主之旅，出訪南太平洋帛琉、諾魯及馬紹爾群島等3個友邦，她28日晚間抵達桃園國際機場，並且在機場發表了返國談話。蔡總統也在談話中分享了她在沙灘上遇見台灣學生的小故事，直言這次過境夏威夷碰見的情況，代表了政府的努力讓台灣有所突破。

總統蔡英文28日晚間8時在機場發表返國談話，表示這次的海洋民主之旅，除了出訪3個友邦、跟友邦元首會晤，對他們表達多年來支持台灣的感謝之意，這趟出訪之旅順利透過LINE、臉書等社群平台及媒體報導完整呈現，就連技術團團長求婚都成功報導，雖然旅途辛苦，但從未停下外交工作。

▲▼蔡英文抵達夏威夷。（圖／隨行訪團提供）

▲蔡英文透露在過境夏威夷時，碰上了一段相當難忘的經歷。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文也透露在過境美國夏威夷時，她也碰上一段相當難忘的經歷，「我在Waikiki海灘遇到一群來自台灣，到夏威夷參加『機器人大賽』的高中生，一群非常活潑的高中生」，「他們拿著國旗在海灘上大聲喊總統好，引起在旁邊度假、游泳的觀光客注意」、「這是以前總統過境的時候從來沒有發生的事情。」

她表示，這個場景代表的不僅是總統過境待遇的改善，「更代表的是因為是我們的努力，台灣年輕人可以更自信地被世界看到」，還有像鄭文燦、林右昌及柯文哲等多位市長在外交上有很多很棒的努力和貢獻，「拚外交不分年齡，也沒有分顏色，這是我們三年來努力的方向，讓台灣人可以有尊嚴地被全世界看見」。

▲▼蔡英文返國機場談話。（圖／記者劉亮亨攝）

▲蔡英文最後也說「儘管前面的挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界，做一個真正的海洋國家。」（圖／記者劉亮亨攝）

蔡英文最後也說，這一趟訪問叫做海洋民主之旅，「我認為這個名稱別具意義」，台灣是印太地區的貢獻者，這些努力全世界都有看見。從印度到太平洋都能夠看見台灣，「我們正用行動告訴世界，台灣不只是台灣海峽旁邊的台灣，更是太平洋上面的台灣」、「儘管前面的挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界，做一個真正的海洋國家。」

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關鍵字：蔡英文,總統,台灣,友邦,東南亞要聞,海洋國家,夏威夷

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