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「潑漆女」郭潤庭起底！撒碎國旗惹怒韓粉　曾笑殉職飛官死好

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜28日結束港澳深廈之旅，不料中午返抵國門遇上獨派團體抗議。當時獨派成員「潑漆女」郭潤庭撒碎國旗，與韓粉阿伯爆發肢體衝突。但事實上，郭潤庭日前不僅闖入慈湖陵寢潑灑紅漆，是反管活動發起人，還曾抗議台大出借場地給中國好聲音，並在臉書嘲諷國軍都是垃圾、殉職飛官「夕鶴」，多次登上媒體版面。

獨派團體「FETN –蠻番島嶼社」發言人郭潤庭28日與多名成員到場抗議，不斷高喊「反對一國兩制、韓國瑜出賣台灣」，並在現場豪撒被撕毀的國旗。韓粉阿伯見狀不滿，從後出手推了一把，但立刻被其它成員反擊推倒在地，雙方爆發激烈口角。

▲潑漆妹怒嗆韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「潑漆妹」郭潤庭與現場韓粉爆發衝突。（圖／記者賴君欣攝）

▲潑漆妹怒嗆韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「FETN蠻番島嶼社」成員在現場高喊「反對一國兩制、韓國瑜出賣台灣。」（圖／記者賴君欣攝）

郭潤庭說，韓國瑜去香港、澳門拜訪特首，走進去中聯辦、國台辦，這些都是中國併吞台灣的統戰機構，但韓國瑜全程不敢說一句台灣，也不敢拿出中華民國國旗，竟還說想要選特首，所有行為都在出賣台灣。

郭潤庭指控，韓國瑜選上時說「高雄發大財」、「經濟一百分，政治零分」，但卻出賣的是台灣的主權，此行簽的也都是MOU（備忘錄），而非實際訂單，「我們要代表台灣人，反對韓國瑜賣台的行為 。」

由於現場成員不斷高喊「九二共識就是變成紅色」、「和平協議就是中國統治」、「一邊一國台灣、中國」，與韓國瑜支持者劍拔弩張；警方擔心場面失控，將雙方架開後，一路護送獨派團體成員離開。

▲▼民眾闖慈湖陵寢，以紅漆潑蔣中正棺柩。（圖/翻攝自獨臺新社 Taiwan Independence Reformation Association臉書）

▲「FETN-蠻番島嶼社」闖慈湖陵寢，用紅漆潑蔣介石棺柩。（圖／翻攝自臉書／獨臺新社）

去年228事件滿71周年，郭潤庭與獨派成員闖入慈湖陵寢，朝蔣介石棺柩潑灑紅漆，並在現場拉起醒目白布條「去除支那威權，創建台灣共和」，留下大量紅色痕跡。當時一行人就預告，若政府繼續用台灣資源供俸、膜拜獨裁者，轉型正義不僅不會到來，此次行動也將只是「開端」。

事實上，郭潤庭之前曾因發起反管行動、抗議台大出借場地給中國好聲音等事件，頻頻登上新聞版面，但最具爭議的一次事件，是2015年9月飛官王勁鈞墜機殉職時，郭潤庭表示「夕鶴」（死好），引發論戰。當時她在臉書強調，ROC國軍是捍衛黨國的系統，都是垃圾，「真的在捍衛台灣的才叫英魂，否則就只是死了一條ROC的黨國鷹犬，實屬大喜。」

▲▼台大學生抗議中國新歌聲。（圖／「中國新聲音 學生權被陰」提供）

▲台大出借場地給《中國新歌聲》引發學生抗議，當時在台上手持麥克風的正是郭潤庭。（圖／「中國新聲音 學生權被陰」）

當時這番話掀起極大爭議，而殉職飛官王勁鈞的胞妹獲知後，僅在臉書回應「老實說我沒有一點怒氣，我心疼著，替自己深愛的這片土地，心疼著那些孩子的無知，也從他們身上看到過去自己的影子」，「我清楚知道非得要到哪天親自經歷過，才會懂得反省與感謝」，「我沒什麼資格要求你們感謝，但希望你們可以在做任何事前，停下來、想一想，然後懂得尊重。」

據了解，24歲的郭潤庭是獨派社團「FETN-蠻番島嶼社」發言人，同時也在「反對高教中資化陣線」中擔任媒體聯絡人。她在臉書自介上寫著「解殖獨立建國／女性主義／不回垃圾訊息」，時常參與各項社會運動。

失聯的空軍AT-3教練機26日尋獲，兩位飛官確定罹難，圖為王勁鈞少校。（圖／取自王冠睿臉書）

▲▼32歲飛官王勁鈞不幸殉職，讓家屬痛心不已。（圖／取自臉書）

罹難飛官王勁鈞妹妹的信讓人鼻酸。（圖／取自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▼郭潤庭過去在臉書的貼文被起底，曾酸殉職飛官「夕鶴」。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

▲▼23歲反管學生遭起底！臉書放話酸國軍：殉職飛官「夕鶴」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼王勁鈞親妹在臉書回應批評。

▲▼23歲反管學生遭起底！臉書放話酸國軍：殉職飛官「夕鶴」。（圖／翻攝自當事人臉書）

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關鍵字：反管,台獨,潑漆女,慈湖陵寢,潑漆妹,韓國瑜,殉職飛官,郭潤庭,FETN–蠻番島嶼社,王勁鈞,反對高教中資化陣線

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