　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜老鼠偷拖鞋大的在後頭暗示2020　歐陽龍：大的不是吳敦義

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜是否參選2020年總統大選，一直是各界相當關注的焦點之一。（圖／記者屠惠剛攝，下同） 

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜昨日（27日）以一句「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」回應2020年總統大選，引發外界各種聯想。國民黨發言人歐陽龍強調，韓國瑜的說話方式本來就比較俏皮，背後的意思應該是希望大家拭目以待，至於這個「大的」到底是誰，一定是在講自己，而不是暗指國民黨主席吳敦義。

韓國瑜27日再度被媒體問到是否有意參選角逐2020年總統大位時，簡單用一句10個字的歇後語「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」回應，希望一切等到返台後再談，並未多做表示就從廈門會議酒店離開。

對於韓國瑜這10個字到底該怎麼解讀，藍綠陣營都有不同的看法。國民黨發言人歐陽龍向《自由時報》表示，韓國瑜的說話方式本來就比較俏皮，這句話應該是要大家拭目以待，黨中央還是會照期程走；至於後半句的「大的」到底是指誰，他認為應該是在講韓自己，而不是暗指國民黨主席吳敦義。

不過，「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」這句話，韓國瑜在先前面對高雄夜市漲價時就曾說過，他親口解密並澄清，當時是指老鼠只會偷小東西，但更大的利益在後頭，希望大家不要短視近利，要把眼光放遠，而且拖鞋的面積比老鼠還要大得多，意思就是，有很多話等到回台灣後再來闡述、表達，沒有其他的意思。

▼歐陽龍認為韓國瑜話中的「大的」，應該不是暗指吳敦義。

▲▼國民黨中央發言人歐陽龍。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
周五起3天「兩波雨勢襲全台」！北部下周低溫14度
童仲彥被控詐領助理費　辯「不知情」判刑7年6月
酒駕情節重大可依殺人罪判死！政院今修法嚴懲

關鍵字：韓國瑜,2020大選,吳敦義,歐陽龍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／老鼠偷拖鞋大的在後頭妙喻2020？　韓國瑜解密了

徐巧芯797字解讀學姐黃瀞瑩「統獨假議題」　兩層面分析網友秒懂

蔡英文首次過境與美軍將領同框　收到女性參戰保衛家園畫作

蔡英文指大陸持續挑戰台灣關係法：改變現狀的是對岸！

老公生日「也是盧凱彤冥誕」　魏如萱擁4月兒：乾媽，你好嗎？

直播／蔡英文華府智庫演說全文看這裡　賈德納放棄公聽會堅持出席

影／韓國瑜搶52億訂單　蕭萬長建議劉結一：讓MIT快速通關

陳致中告外患罪、陸委會擬修條款　韓國瑜隔海怒嗆了

快訊／韓國瑜結束訪陸　安慰被罰媒體：我回去也要罰50萬

「統獨假議題」邏輯正確嗎？　苗博雅喊話學姐：別把台灣人看成笨蛋

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

走跳深坑！整天只吃臭豆腐大挑戰 日本人崩潰咬下神反轉：好好吃！

快訊／韓國瑜結束訪陸　安慰被罰媒體：我回去也要罰50萬

「統獨假議題」邏輯正確嗎？　苗博雅喊話學姐：別把台灣人看成笨蛋

吳子嘉曝最新2020民調「王金平逆轉勝朱立倫」　柯文哲強追…輸韓國瑜4％

韓國瑜老鼠偷拖鞋大的在後頭暗示2020　歐陽龍：大的不是吳敦義

柯P小內閣又異動！　市府互調文化局、觀傳局副局長

大巨蛋再開都審會　林洲民轟遠雄不負責：柯市長被蒙蔽了

酒駕情節重大可依殺人罪判死！　政院今修法嚴懲

蔡英文首次過境與美軍將領同框　收到女性參戰保衛家園畫作

徐巧芯797字解讀學姐黃瀞瑩「統獨假議題」　兩層面分析網友秒懂

蔡英文指大陸持續挑戰台灣關係法：改變現狀的是對岸！

檢察官爆出走潮　法務部：改善基層工作環境、留住人才

汶萊殘酷刑法下周上路　同性戀將「被亂石打死」、偷竊斷手腳

Skoda第三代Superb完成50萬輛銷售里程碑　未來可望追加油電車型

高雄一夜3衝突！20少年談判車撞人、短髮妹遭棒打吐血　警帶回偵訊

全台7間超可愛樹屋好拍又能住　趁著週末去一波滿足你的童年夢

3秒詐開一張發票！高雄男「領走42萬」獎金...共犯5萬交保

快訊／北市南京東路5段「4樓民宅」竄火光　1男受困救出送醫

星巴克「限時4小時」買一送一！台灣限定保育動物杯網超想要

全世界車工最完美的鑽石：AERIAL高級訂製珠寶展

膽固醇好壞分不清楚？健檢亮紅字...喝珍奶、酥皮濃湯都中標

台鐵持刀男秒被打趴！ 英勇神秘男「背後霸氣一拳」　

政治熱門新聞

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起..

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3..

學姐側身照曝光　網驚撞臉八點檔..

陳致中告外患罪　韓國瑜隔海怒了

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　..

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

即／陳致中告韓國瑜　韓：大家沒..

徐巧芯797字神解學姐統獨假議..

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

吳子嘉最新民調：王金平逆轉勝朱..

廈門回想八二三　韓國瑜：戰爭沒..

韓10字暗指2020　歐陽龍：..

政院今修法嚴懲酒駕　情節重大可..

更多熱門

相關新聞

談韓流賣菜　蕭萬長建議劉結一

高雄市長韓國瑜赴陸狂搶52億訂單，於今（28）日返台。同樣也正在大陸拼經濟的前副總統蕭萬長對此指出，他稍早與國台辦主任劉結一會談時，也討論到韓國瑜的話題，大陸很積極的讓台灣農漁產品銷到大陸。因此他也向劉建議，可建立台灣產品的「快速通關」機制。

NCC開罰中天　學者：恐怖作法！

陳致中告外患罪　韓國瑜隔海怒了

無懼NCC　中天5分鐘刷20韓流跑馬燈

廈門回想八二三　韓國瑜：戰爭沒有贏家

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

妻拒行房　夫看監視器見她1周帶小王回家4次

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

北市酒駕男撞18車　遭逮態度囂張

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

YG官網勝利照片被馬賽克處理

不只中天！TVBS、中視、東森都被罰

高雄一夜三起鬥毆！20少年談判「白車撞人群」

更多

最夯影音

更多

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面