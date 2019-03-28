韓國瑜老鼠偷拖鞋大的在後頭暗示2020　歐陽龍：大的不是吳敦義

▲韓國瑜是否參選2020年總統大選，一直是各界相當關注的焦點之一。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜昨日（27日）以一句「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」回應2020年總統大選，引發外界各種聯想。國民黨發言人歐陽龍強調，韓國瑜的說話方式本來就比較俏皮，背後的意思應該是希望大家拭目以待，至於這個「大的」到底是誰，一定是在講自己，而不是暗指國民黨主席吳敦義。

韓國瑜27日再度被媒體問到是否有意參選角逐2020年總統大位時，簡單用一句10個字的歇後語「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」回應，希望一切等到返台後再談，並未多做表示就從廈門會議酒店離開。

對於韓國瑜這10個字到底該怎麼解讀，藍綠陣營都有不同的看法。國民黨發言人歐陽龍向《自由時報》表示，韓國瑜的說話方式本來就比較俏皮，這句話應該是要大家拭目以待，黨中央還是會照期程走；至於後半句的「大的」到底是指誰，他認為應該是在講韓自己，而不是暗指國民黨主席吳敦義。

不過，「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」這句話，韓國瑜在先前面對高雄夜市漲價時就曾說過，他親口解密並澄清，當時是指老鼠只會偷小東西，但更大的利益在後頭，希望大家不要短視近利，要把眼光放遠，而且拖鞋的面積比老鼠還要大得多，意思就是，有很多話等到回台灣後再來闡述、表達，沒有其他的意思。

▼歐陽龍認為韓國瑜話中的「大的」，應該不是暗指吳敦義。