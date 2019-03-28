南投集集分局打造媲美健身房空間　健全員警身心體魄

▲南投集集分局在辦公廳舍3樓，打造媲美健身房等級的空間與設備，讓員警運動紓壓，維持身心健康。（圖／集集分局提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

警察需有強大體能才能捉拿竊賊、保護人民，南投集集分局在辦公廳舍3樓，打造媲美健身房等級的空間與設備，讓員警能利用空閒時間鍛鍊身體，除讓員警運動紓壓，強健體魄，維持身心健康，在執行各項勤務、打擊犯罪時派上用場，更能捍衛地方治安。

▲從最簡單的啞鈴，到跑步機、飛輪、深蹲架、踏步機、握推椅、仰臥起坐椅、啞鈴椅、多功能綜合訓練器、防撞地墊等一應俱全。

集集警察分局分局長蘇旭茂表示，近幾年來運動風氣盛行，但員警卻因工作繁忙，加上勤務所需得日夜輪班，壓力大、三餐不定時，休假又因太累需睡覺補眠，在長期缺乏運動下容易過勞，極需運動、健身。為保持良好的體力和健康，且始終把同仁的福利擺在最優先，照顧同仁，決定在分局廳舍選擇一個適當的空間設置健身房。

▲除運動器材外，還備有桌球、撞球桌，供員警舒壓。

從最簡單的啞鈴購置起，到跑步機、飛輪、深蹲架、踏步機、握推椅、仰臥起坐椅、啞鈴椅、多功能綜合訓練器、防撞地墊等一應俱全，希望員警都能自主訓練，找到一個適合自己的運動並持之以恆，鍛鍊強健的體魄，強化體適能，以因應高度變化社會環境暨提高工作效能，讓同仁在執行各項勤務得以順利遂行。