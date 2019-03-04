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免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

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▲▼小七健身房 。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN X BEING fit健身房首小時100元，之後每半小時40元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商複合店大戰持續延燒！自去年6月首次在台北推出結合健身房的BEING fit門市後，小7接著在高雄也開設，且因無需年費、免綁約，以及採用小時計費模式，吸引不少消費者搶著體驗。對此，看好民眾對健身的需求，小7於3月1日起在台北、台中再擴點展店。

繼上週與達美樂合作推出首家複合店後，小7緊接著再宣布持續拓展健身房複合店。業者指出，自去年在台北松江店、高雄十全店陸續開幕後，運動人數每月穩定成長，且在進階服務的一對一私人教練課與小團班的客群拓展亦受到支持，顯示免綁約單次計費的模式符合消費者需求。

超商與健身房的複合經營，除了吸引許多消費者到店體驗外，小7也發現這群運動愛好客偏好購買健康餐食，運動前後會到門市購買如蒸地瓜、沙拉、雞肉等食物。因此，為響應全民運動的熱潮，BEING fit全國展店計畫逐步推動中，首季再開設北中兩間門市，並首次進軍中台灣。

▲▼ 小七健身房 。（圖／業者提供）

▲▼ 小七健身房 。（圖／業者提供）

小7指出，目前全台已有4家BEING fit門市，而未來方向將朝向主題團班的健身課程、分享運動知識的輕講座，以及超商多元行銷資源等多方面集客，滿足多元族群與各時段的運動需求，並自3月27日至4月23日，憑7-ELEVEN集點活動6點，可兌換BEING fit運動時數1小時體驗優惠乙張。

至於全家日前則在台中開設咖啡旗艦店2店，並吸引許多民眾前往拍照打卡。業者指出，光一個周末就已吸引逾3000人次到訪。而今年1月首度推出的自助洗衣店，同樣吸引消費者矚目，周末甚至出現全天機台滿載的情況，平均帶動單店業績成長逾一成。

全家指出，目前已開出五大類店型複合店，包含天和鮮物、bb.q韓式炸雞店、咖啡旗艦店，以及自助洗衣複合店等，且複合店業績平均較一般店鋪高出2到3成，因此今年目標要將複合店總家數成長1倍，其中不含超市型門市。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,健身房

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