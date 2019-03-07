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奇葩健身狂「把自己噴飛」！　腿部華麗POSE笑翻網：憤怒鳥？

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生活中心／綜合報導

健身房裡的器材都有針對不同部位的訓練方式，但偶爾會見到有人使用錯誤，不僅無法達到效果，還可能會害自己受傷。網路上最近就有一段影片，一名身材姣好的馬尾女在器材前準備重訓，不過，她的訓練方式非常「激烈」，雙手握著拉環接著整個人往外飛出去，宛如「憤怒鳥」的舉動讓旁人都看傻。

▲▼馬尾女健身方式太奇葩，笑翻網友。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

▲她先往後拉到底，準備將自己彈出去。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

影片中可見，馬尾女穿著運動服裝並露出小蠻腰，看起來已經是健身房常客，但她使用器材的方式卻有點詭異，故意讓自己被「彈出去」，飛起來時腿部還擺出華麗的POSE，右腳自然的伸展到頂點，就像是在跳芭蕾舞。原本以為她是器材重量過重才不小心飛出去，不過，下秒她就動作熟練的再度將自己往前噴射，獨特健身法引起旁人注目。

請繼續往下閱讀...

▲▼馬尾女健身方式太奇葩，笑翻網友。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

▲幾乎都要飛出鏡頭外，腿部還不忘向後拉伸擺出完美姿勢。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

這段影片被PO到臉書「爆料公社一日小編」，吸引超過31萬人觀看，網友都笑說，「這招就是....天外....飛仙」、「我要用力飛，不管有多遠」、「應該是嫦娥在熟悉什麼感覺」、「這家健身房可以，光是笑就笑出腹肌了」、「 憤怒鳥～攻擊！」「過年貼春聯不用樓梯」。

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關鍵字：健身器材,健身房,重訓,憤怒鳥

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