法網恢恢！　槍毒犯躲避查緝自撞安全島終被逮

▲▼ 嘉縣警水上分局查獲槍毒，張姓犯嫌等人為逃避追緝，不慎自撞安全島，警方隨後搜出槍毒、彈藥及不明款項。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局水上分局為防堵毒品槍械，近日加強轄區內對外聯絡道路可疑車輛盤查，27日晚間於台一線上發現一自小客車行蹤可疑予以攔查，該車加速逃逸後不見蹤影，隨後因110報案中心接獲民眾通報，鄰近中山路發生自小客車自撞安全島翻車，被現場員警認出是稍早拒絕攔查並逃逸的自小客車，員警於車內發現有大量毒品及子彈，因此隨同救護車將張姓犯嫌送往嘉義榮民醫院救治並實施戒護。

警方隨後於現場訪查目擊民眾發現，該車駕駛翻車後，先是步行到分隔島草叢中，行蹤鬼祟，員警隨即到附近草叢進行搜查，果然發現1枝手槍，另外，偵查隊員警又於現場50公尺遠發現一個包包內手槍2枝、子彈24顆，愷他命毒品38包、毒品咖啡包75包、疑似不法來源現金4萬6000元，警方立即將其全數查扣，該案並將向上溯源槍枝及毒品來源，全案依涉嫌槍砲、毒品等將張姓犯嫌移請臺灣嘉義地方檢察署偵辦。



水上分局呼籲大眾：毒品及非法槍枝嚴重危害社會治安，民眾如發現有不法毒品或槍枝情事，請主動向警察機關檢舉，共同維護社會治安，共創安心家園環境。