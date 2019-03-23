毒販交易口角火拼　嘉縣警槍砲毒一次查

▲▼嘉義縣警方查毒間接破獲槍械。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局執行安居專案期間，於3月中旬獲報高雄市毒販於水上鄉進行毒品交易時引發鬥毆槍擊事件，獲報後組成專案小組， 並報請嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，李姓等9名犯嫌到案後，警方移請臺灣嘉義地方檢察署偵辦， 嘉義地方檢察署檢察官針對犯案之犯嫌全部提出聲押，法院審理後全部裁准羈押。

警方調查指出，涉案犯嫌中，有1人因涉毒品案被水上分局逮捕，進一步追查發現李姓、鍾姓、楊姓、李姓等4名犯嫌與林姓藥頭因買賣毒品糾紛進而搶奪藥頭毒品與財物，且於搶奪過程中發生激烈打鬥，造成雙方身體多處受刀傷與槍傷，擴大偵查後發現還有其他人涉及毒品買賣案。

警方隨後於19日持臺灣嘉義地方檢察署核發之拘票、逕行搜索指揮書分別於高雄市大社區、苓雅區、嘉義市西區等處拘提買賣毒品雙方李姓、鍾姓、楊姓、王姓、柯姓、丁姓、陳姓等多名犯罪嫌疑人到案，並於高雄市大社區王姓犯嫌住處起獲涉案槍械，當場查扣改造手槍2枝及刀械1支、彈頭10顆、彈殼10顆、底火10顆、底火栓10顆、槍枝保養工具1批、電子磅秤1個、K盤1個、安非他命吸食工具一組等證物。

全案依涉嫌槍砲、毒品、殺人未遂、強盜等罪嫌，將李姓等9名犯嫌移請臺灣嘉義地方檢察署偵辦， 嘉義地方檢察署檢察官針對犯案之犯嫌全部提出聲押，法院審理後全部裁准羈押。