23歲屁孩全是K煙味！自撞狡辯被打臉　警蹲地「分離泥土」撿上百克K毒

記者林悅／台南報導

台南市警三分局24日晚上7時許，於電子遊藝場停車場盤查23歲謝姓男子，謝嫌於警方盤查過程中，發動引擎欲駕車竄逃，幸員警反應迅速控制方向盤，在車輛撞擊店家建築物後，將謝嫌制伏逮捕，起獲K他命含袋重84.2公克、毒品咖啡包含袋重20.3公克，全案以違反毒品罪嫌送辦。

▲23歲謝姓男子，於警方盤查過程中，欲駕車竄逃，幸員警反應迅速控制方向盤，在車輛撞擊店家建築物後，將謝嫌制伏，起獲K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局海南派出所巡佐陳振桔、警員郭彥宏，24日晚上7時許執行巡邏勤務時，發現一處電子遊藝場外停車場瀰漫K煙味道，便逐車搜索，發現23歲謝嫌於駕駛座有疑似吸食毒品行為，即上前盤查。

謝嫌起初假意配合，沒想到竟趁機丟棄毒品，發動引擎企圖逃逸，巡佐陳振桔立即伸手控制方向盤，在車輛撞擊店家建築物後，與警員郭彥宏合力逮捕謝男，並查獲K他命含袋重84.2公克、毒品咖啡包含袋重20.3公克。

謝嫌遭警方控制後，到場支援員警詢問為何要企圖逃逸，謝嫌竟辯稱警方上前盤查時，沒有看到警察穿制服，不知是警察，遭到所有員警嚴詞糾正，戳破謊言。

陳、郭2員於逮捕過程中因與謝嫌拉扯，導致手部挫傷，因謝嫌在逃逸過程中將毒品丟棄於路面，遭往來車輛輾壓破裂，警方為了保全證據，將散落地面毒品全部蒐集，不顧自身傷勢，花費數小時將砂土與毒品分離，謝男於偵訊後以違反毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

三分局長呂世明，第一時間獲悉員警受傷後，立即前往慰問，並期勉同仁於依法行政時，務必注意自身安全。