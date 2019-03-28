NCC重罰中天100萬　政院發言人Kolas嘆新聞已死：台灣已經輸了

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

NCC(國家通訊傳播委員會)27日決議，因中天電視「播出太多韓國瑜新聞」等缺失，違反《衛星廣播電視法》第27、43條，重罰100萬元。對此，行政院發言人Kolas Yotaka感嘆，走到罰款這一步，新聞已死，台灣已經輸了。

NCC重罰中天電視，分別依違反公序良俗和未經查證，共開罰100萬元，並要求1個月內落實獨審機制，否則勒令撤換主管。

中天電視則以5點聲明回應，強調讓「台灣人民得以過更好的生活」，是中天新聞台秉持的宗旨，且自韓市長上任以來，中天皆站在「鼓勵與監督」的角度，對其施政作為進行報導，從相關收視率調查數據得知，相關議題報導實獲各年齡層民眾支持、認同；針對NCC認定報導內容違反衛廣法一事，中天新聞「對其認事用法實無法認同，對該處分，本台將即循行政救濟途徑維護合法權益！」

儘管遭罰，但中天電視仍持續播出大量韓國瑜新聞，甚至在短短5分鐘內就閃過20則新聞跑馬燈，全都與韓國瑜有關。

Kolas表示，自己抽空讀完了RSF無國界記者組織的「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，感慨走到罰款這一步，新聞已死，台灣已經輸了，「我深信，唯有重振新聞專業、信守新聞倫理、力求平衡查證、挖掘真相新聞，才是維護台灣民主秩序的唯一解方。」