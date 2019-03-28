林智堅訪荷　拜會全球半導體微顯影設備龍頭艾司摩爾

▲新竹市長林智堅拜會全球半導體微顯影製造設備龍頭艾司摩爾全球總部。（圖／記者李朝煌攝）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅率團出訪荷蘭，以拼經濟好生活為主軸，27日拜會位於恩荷芬、全球半導體微顯影製造設備龍頭艾司摩爾ASML全球總部，在銷售營運處長Paul Luehrmann的接待下走訪園區，並與艾司摩爾台灣員工溫馨會面交流，林智堅說，艾司摩爾與竹市連結深厚，本次針對彼此產業現況深入交流，未來也將持續招商引資，引進更多國際科技產業進駐竹科X。

林智堅今訪艾司摩爾ASML全球總部，在銷售營運處長Paul Luehrmann、企業傳播組長Monique Mols的接待下，理解半導體晶圓的製程，以及艾司摩爾在極紫外光上領先全球的技術；由於艾司摩爾2018年底進駐竹科X園區成立台灣總部，雙方也針對兩地產業資訊進行深入交流。

Paul Luehrmann在交流中指出，艾司摩爾為全球最大半導體微顯影製造設備供應商，協助半導體業者開發各類資訊科技產品、行動通訊及物聯網等產品晶片，在微影設備市場的佔有率達80%以上。

由於新竹科學園區是全球半導體重鎮，艾司摩爾一旦研發最新設備，首先便送往新竹市，是最重要的出口地之一，也因此2萬5千名全球員工中，有10%就是台灣人，台灣分部更是荷蘭以外全球最重要的據點，雙方有非常深厚的產業連結。

林智堅說，艾司摩爾是新竹市在半導體產業上非常重要的合作夥伴，其台灣總部也於去年起進駐竹市，本次率團隊造訪，除了解艾司摩爾在半導體微顯影設備製造的領先技術，也透過交流進一步強化雙方在產業上的連結。

林智堅也與在艾司摩爾總部的台灣員工會面交流，他說，恩荷芬市與新竹市非常相像，面積與人口數相近，且同是科技人口稠密的智慧城市，本次出訪主軸之一為產業交流，盼與國際科技城有更多互動。

他說，今天一抵達就看到園區升起台灣國旗，讓市府團隊非常感動，台灣在外交處境上較為艱困，但因為有勤奮的年輕朋友 在全世界各個角落奉獻專業，增加台灣在國際上的能見度，員工中更有不少來自竹市，也讓他感到分外親切。

林智堅也與艾司摩爾台灣員工話家常，「雖然荷蘭食物多元美味，但還是很想念台灣的牛肉麵」，引起台灣朋友共鳴，林智堅市長除現場送上新竹米粉為大家一解鄉愁，也承諾要再寄送新竹米粉來慰勞在艾司摩爾打拼的台灣人，也與大家相約「新竹見」，若回到台灣一定要來新竹走走品嚐美食。