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訪荷「博物館廣場」藝術聚落　林智堅：打造親民藝文綠廊帶

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▲林智堅以五感體驗觸摸感受梵谷名作。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅以五感體驗觸摸感受梵谷名作。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅訪荷行於中歐時間24日率市府團隊在9小時內接連造訪三所藝術場館，包括荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）、梵谷博物館（Van Gogh Museum）和阿姆斯特丹市立博物館（Stedelijk Museum），三國際級場館形成荷蘭最富盛名的「博物館廣場」（Museumplein），是國際級的藝術聚落，讓民眾在生活中就可輕鬆走近藝術，林智堅說，他上任後以城市綠帶串起城市博物館群，未來將結合荷蘭經驗，打造更親民的竹市藝文綠廊帶。

國家博物館荷蘭國家博物館不僅是荷蘭規模最大、收藏最豐富的博物館，也是世界十大頂尖博物館之一，展出荷蘭知名畫家林布蘭、梵谷、維梅爾的藝術作品，近年更結合科技致力於「館藏數位化」，與Google虛擬博物館合作將20萬件館藏登錄上線，民眾上網就可看到各項名畫，甚至用作創作，林智堅說，數位典藏的開放思維，將作為竹市後博物館經營管理的借鏡。

梵谷博物館則是世界上梵谷作品收藏量第一的館舍，透過畫作、畫家信件、完整記錄了梵谷的一生，場館內也特別設計梵谷的「五感體驗」，除了觀賞，更透過觸摸感受畫作、聆聽創作年代音樂、重現當時環境氣味，讓參觀者更深入理解梵谷的創作世界，林智堅說，未來也將成為竹市各藝展空間策展時的參考。

有著豐富的現代與當代藝術家館藏的阿姆斯特丹市立博物館，特色之一在於讓民眾近距離接觸現當代藝術收藏，致力於讓美術館貼近民眾生活，在藝術推廣上的努力值得竹市參考。

林智堅說，阿姆斯特丹有七百多年歷史，擁有豐富文化資產，吸引全球旅客朝聖，特別的是，三所藝術場館不僅外觀各有特色，周邊更以寬闊步行空間、草坡綠地相互串聯形成「博物館廣場」，藝術聚落不僅營造出城市之美，也成市民減壓放鬆的藝文空間。

林智堅也強調，新竹市是有三百年歷史的古城，特色各式小型博物館與藝術場館林立，如新竹市美術館、玻璃工藝博物館、影像博物館、眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館、241藝文空間等，他上任後不僅將閒置空間活化為現代藝術策展空間，並以城市綠帶串起「博物館群」，讓城市藝展空間更親民，未來將結合本次荷蘭博物館群的參訪經驗，為市民營造更多元豐富的一流藝術空間。

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關鍵字：林智堅, 荷蘭

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