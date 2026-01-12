吃完年夜飯帶斧頭衝燒烤店尋仇　遭折疊刀反殺「穿心破肺」慘死

▲台南市東區海產燒烤店除夕夜爆發斧刀衝突釀1死，二審維持周男傷害致死罪判6年。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區一間海產燒烤店於2024年除夕夜爆發斧刀衝突，釀成1死命案，案經上訴高等法院台南分院審理，二審判決維持一審國民法官法庭認定，被告周元良構成傷害致死罪，判處有期徒刑6年，全案仍可上訴。

判決資料指出，44歲周元良原在台南市東區生產路經營海產燒烤店，與死者綽號「麻糬」的鄭姓男子為舊識，雙方因網路臉書互嗆起爭執，雙方關係日益惡化。

2024年2月9日除夕夜，鄭男在家中吃完年夜飯後，持斧頭並偕同持球棒的鄭姓胞兄，2人於9日晚間8時50分許前往周男經營的燒烤店理論。鄭男抵達後，先持斧頭砸破店門口玻璃，隨即衝入店內用餐區，朝周男揮斧攻擊。周男見狀拿出一把折疊刀反擊，雙方在店內爆發激烈肢體衝突。衝突過程中，周男持刀猛刺鄭男身體、頭部左側與胸腔部位，造成鄭男心臟破裂、大量出血及氣血胸等重大創傷。

消防局據報出動救護車將鄭男送往台南市立醫院急救，惟仍因傷勢過重，於9日深夜10時多宣告傷重不治。案發後，轄區台南市警一分局警方到場，將周男及相關人員帶回偵辦，檢方依殺人罪嫌起訴周男。至於案發現場其他被互控涉案者，包括鄭男胞兄，以及在場的周男陳姓妻子、友人林姓與郭姓男子等4人，檢方調查後認定罪嫌不足，均獲不起訴處分。

案經台南地院6名國民法官與3名職業法官組成合議庭審理後，認定周男當下遭斧頭攻擊，行為具備正當防衛要件，但反擊力道明顯超過必要程度，構成防衛過當，不採檢方「相約談判」說法，改以傷害致死罪判處6年徒刑。

案件上訴二審後，高等法院台南分院認為，一審認事用法均無違誤，判決理由周延，裁定駁回上訴維持原判6年徒刑，全案可上訴。