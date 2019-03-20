竹市議會激戰　劉康彥質疑議長許修睿：被刪預算不開心公審市長？

▲新竹市議會召開第十屆第2次臨時會，多黨議員唇槍舌戰。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

政治中心／新竹報導

新竹市議會召開第十屆第2次臨時會，多黨議員唇槍舌戰，針對議程安排大開砲火，民進黨新進議員劉康彥、陳建名以及國民黨前議長鄭成光指出，程序委員會安排不善，市長林智堅進行四項專案報告，就佔掉兩天時程，僅剩一天要討論其餘70多個議案，是否要公審市長、私設刑堂？劉康彥議員更怒指現任議長許修睿「因為八千萬的議員建議款被新竹市府擋下，才挾怨報復召開專案報告。」國民黨議員李國璋則回擊：「以前給許前市長的刑堂有少過嗎？」

3月19日臨時會第二日，大會針對議程安排進行交鋒，國民黨前議長鄭成光率先發難，質疑國民黨挾程序委員會，擅自要求專案報告，有違程序，且臨時會五天的會期裡，扣除報到日，再加上兩天的專案報告，實際上能審查市府及議員提案的日子只有一天，程序安排不符比例原則。

不過，其發言尚未結束，就殘念「被消音」，議長許修睿更大聲怒要求「坐下」，直言「沒審完，你管得著嗎？審不完也不關你的事」，議長更以「怎樣？」（台語）接續挑釁。其後也發生副議長余邦彥進入議場內，怒罵鄭成光三字經的案外案，被多位議員批評污辱議會這個民主殿堂。

▲新竹市議員劉康彥

「如同私設刑堂，做公審！」新進陳建名議員表示，身為議員雖樂見市府到議會向大眾專案報告，但只留短短一天，要審理其餘七十多案，且部分專案報告只要上網找資料就好，要求市長專案報告，讓人懷疑有政治目的，有市議會「私設公堂」的感覺。他也怒指議長先前在程序委員會後就搶先公告專案報告日程，根本不尊重大會。許修睿則回應議程已在程序委員會定案，本來就可以公布，只要市長沒有心虛，就應該來報告直播，還回嗆：「年輕人剛進議會，多學一點！」

新進議員劉康彥更是「撿到槍」，出口就說來議場前先去了竹蓮寺，向觀世音普薩祈求議長未來主持議會可以超然中立，並逼問議長許修睿「過去議長一年有八千萬的錢可以用，斗膽請教是不是現在這八千萬被林智堅市長收回去，走到制度上運用讓不開心，才用政治方式要求市長來到議場，做兩天四次的專案報告」，稱程序委員會沒有正當性，不顧議事品質。

綠黨議員劉崇顯則表示，因市民關心，市府有專案報告的必要，但部分專案報告沒有急迫性，應留更多時間審查其他議案。時代力量廖子齊議員則表示，先前有發文給程序委員會，很高興程序委員會接納專案報告的提案，若擔心其餘議案討論時間不足，應由其他委員會發揮功能審查。

後多位各黨籍議員皆表示，盼未來程序委員會可反映議會多元聲音，議事組則表示，未來將請法制室與各黨團溝通後。但國民黨議員仍擁人數優勢，表決維持原議程，將在明後兩天要求林智堅進行四場專案報告。

▲新竹市議員陳建名

臨時會尚未正式進入主秀，就以藍綠陣營雙方激戰開場，針對竹市議會少見的激烈互嗆，綠營地方人士直言，去年選舉各地國民黨民代大勝，以竹市而言，加上選後無黨籍倒戈藍營，竹市三十四席議員就有二十席是國民黨籍，藍營挾逾半數席次聲量大，也才有此失衡的針鋒相對。