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竹市牌照稅e化輕鬆繳　最高抽6000元提貨券

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▲e化繳納108年新竹市使用牌照稅抽好禮。（圖／新竹市政府提供）

▲e化繳納108年新竹市使用牌照稅抽好禮。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市2019年使用牌照稅稅單已於3月20日全面寄發，繳納期間為4月1日至4月30日，只要在繳納期間進入新竹市稅務局網站 使用線上查繳稅方式繳納或下載行動支付APP繳納，不僅免出門輕鬆繳，還有機會獲得6,000元提貨券，歡迎市民朋友踴躍參加。

e化繳納108年新竹市使用牌照稅各項好禮如下：

好禮一：抽獎禮
以線上查繳稅方式繳納或行動支付繳納者，即可參加抽獎禮，獎項有商場提貨券6,000元1名、500元20名。預訂於108年5月20日由電腦系統繳納記錄隨機抽出幸運民眾，中獎名單將於開獎日次日公布於稅務局網站，除6,000元提貨券中獎人需親自至稅務局領取外，餘均會以郵寄方式送達。

好禮二：體驗禮（2擇1）
1. 以行動支付完成繳納並到新竹市稅務局捐贈1張雲端發票者，即可領取100元禮券，限量100名，送完為止。
2. 以線上查繳稅方式完成繳納者，即可領取CITY CAFE咖啡卡1張，限量250份，送完為止。

新竹市政府稅務局長范春鑾表示，為推廣e化繳稅，讓民眾體驗其便利性，新竹市稅務局特別舉辦抽獎活動，歡迎民眾多多使用。其中特別推薦線上查繳稅方式，民眾只要進入稅務局網站，運用自然人憑證或已註冊健保卡登入網路申報(線上查繳稅)，就可查詢全國應納的使用牌照稅，並完成線上繳稅，對於沒收到稅單或稅單遺失者，不用補發也可繳納。此外，目前可以繳稅的行動支付方式有台灣行動支付、i繳費及簡單付等3種，歡迎民眾趕快下載行動支付APP，跟上潮流輕鬆Pay!

想要體驗e化繳稅又不知如何使用的民眾可以到新竹市稅務局全功能服務櫃臺第2號服務專區，將有專人協助辦理，如有任何疑問，可洽稅務局網站或撥03-5225161轉210或0800-000321按2、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

ET快訊
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關鍵字：新竹市稅務局, 新竹市牌照稅

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