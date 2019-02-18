捐發票送禮券福袋　竹市稅務局邀民眾元宵做公益

▲只要捐出10張發票，就能抽好運福袋。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

捐發票、抽福袋！2019開春迎好運，新竹市稅務局於2月19日元宵節當日上午10時至下午2時，在1樓大廳舉辦「金豬報喜慶元宵-捐發票抽福袋」活動，只要捐出10張發票，就能抽好運福袋，內容有超值商場提貨券與各式精美禮物，歡迎市民朋友一起來試手氣、做公益、添好運！

稅務局福袋內容非常超值，有1,000元、500元、200元商場提貨券、智慧遊樂組及新竹好米等各式精美禮物計120個，民眾只要在現場利用載具(含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等)捐贈未開獎雲端發票10張（每張金額10元以上且不得連號），即可參加「租稅問答抽福袋」活動（每人限抽一次）。

由於抽福袋活動都相當搶手，想要抽福袋沾喜氣的朋友一定要早點來以免向隅，另外，稅務局提醒還没有申辦手機條碼的民眾，可以自行下載統一發票兌獎APP或攜帶手機至稅務局2號專櫃，將有專人協助辦理。

民眾也可以利用載具捐贈尚未開獎雲端發票8張至25張或紙本發票20張至38張，兌換不同價值宣導品1份。只要捐贈雲端發票5張即可參加一次扭蛋遊戲，就有機會獲得威秀電影票，數量有限，送完為止。民眾捐贈所得發票將全數捐給本市社會福利機構，歡迎大家一起做公益集福氣，讓愛心辦稅無限延伸。

此外，考量不能前來現場參加活動之民眾，稅務局特別舉辦臉書直播抽獎活動，凡於活動當日下午2時前於「新竹市稅務局」臉書（（https://goo.gl/dQsRgG））直播影片留言即可參加抽獎，就有機會捐贈10張雲端發票獲得超值福袋。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導