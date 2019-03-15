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北一女正妹帶路、蔡英文獻聲　2019「城南有意思」形象影片曝光

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▲▼ 2019城南有意思（圖／截自文總「2019城南有意思」形象影片）

▲「2019城南有意思」形象影片由一名北一女正妹帶路。（圖／截自文總「2019城南有意思」形象影片）

記者林育綾／台北報導

中華文化總會舉辦的「2019城南有意思」形象影片曝光，片中由一名北一女正妹帶路，片尾還有會長蔡英文總統驚喜獻聲，邀請大家一起來台北城南遊玩。活動將於4月4日至7日連續四天登場，包括特展、市集、兒童劇、露天電影院、城市導覽，今年也擴大場域串聯周邊台北杜鵑花季、總統府建築百年活動，4月6日更在總統府前舉辦音樂會。

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▲▼2019城南有意思（圖／截自文總「2019城南有意思」形象影片）

▲▼由於北一女也是城南的老學校之一，藉由學生帶路也希望吸引年輕族群，認識這座有豐厚文化的老城市。（圖／截自文總「2019城南有意思」形象影片）

▲▼2019城南有意思（圖／截自文總「2019城南有意思」形象影片）

「2019城南有意思」將從中華文化總會（文總）一樓空間特展拉開序幕，這項特展「百年好 Hello, Good 100」將為期兩個月，展出10間台灣百年老店，讓民眾透過不同地域和產業，探究這世紀走過的生活足跡。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲文總一樓空間特展，將展出10間台灣百年老店。（圖／記者林育綾攝）

活動兩大市集「春日晒書市集」和「春日好好市集」將在4月4日和5日合力登場，其中春日晒書市集以牯嶺街這條昔日有名的「舊書街」為主，邀請城南在地獨立書店、特色雜誌、獨立出版等來參與，重現當年的書街風華！今年還首創加入巨大桌遊體驗，串聯十家本土桌遊業者，策劃一場台灣首創的桌遊區。

▲▼2019城南有意思（圖／中華文化總會提供）

▲「春日晒書市集」將重現40年前台北牯嶺街「舊書街」的繁華！

而「春日好好市集」今年將在南海學園展開，包含各樣環保手作商品及特色農產，也延續去年大受好評的動物保護議題，持續推廣生命教育。此外搭配文總《匠人魂》系列影片，特別規劃「小匠人」手作體驗專區，推廣幼童動手做與愛物惜物的觀念，同時向台灣一生懸命的工藝匠師、職人們致敬，學習他們的匠人精神。

▲▼2019城南有意思（圖／中華文化總會提供）

▲南海學園前也將有兒童劇演出，夜間還有「星空電影院」。

配合兒童節，南海學園也會上演「城南玩玩劇」兒童劇演出，夜間還有「星空電影院」，放映35釐米膠捲電影《新烏龍院2》，邀大家重回50、60年代記憶，體驗露天電影院的魅力。4月6日更將活動場域跨至城中，白天在懷寧街上有「一日台灣：島嶼物產市集」，而當日晚間7點在總統府前廣場，也帶來精采絕倫的「2019總統府音樂會」。

相關資訊：「2019城南有意思」臉書活動頁面活動節目表

▲▼2019城南有意思（圖／中華文化總會提供）

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關鍵字：城南有意思,中華文化總會,文總,城南,台北旅遊,北一女,蔡英文,兒童節

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