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總統府前重現《大佛普拉斯》配樂　生祥樂隊+交響樂團凱道演出

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▲▼ 總統府前重現《大佛普拉斯》配樂　生祥樂隊+交響樂團凱道演出（圖／文總）
▲林生祥帶領的「生祥樂隊」將在總統府前重現《大佛普拉斯》的電影配樂。（圖／文總提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「2019年總統府音樂會」將在4月6日於凱達格蘭大道登場，此次表演名單中也邀請到獲得金曲金馬肯定、由林生祥組成的「生祥樂隊」，除了帶來本土充滿生命力的音樂，也將重現《大佛普拉斯》的電影配樂，生祥樂隊將與龐大的國立台灣交響樂團帶來全編制演出。

林生祥自己對凱道的記憶可說是一點也不陌生，包括從過去的社會運動到2016年蔡英文總統就職典禮，在他出道20年的過程，歷經了小孩出生、成長，以及自己在創作上開始嘗試電影配樂等，每個時期的狀態都不太一樣，因此這次在凱道的演出算是一個想當重要的節點。

對於此次音樂會的內容，林生祥首次透露將演出《大佛普拉斯》電影配樂《有無》，而他自己母語雖是客語，但以台語文創作這首歌時，一樣保有對基層生命精神狀態的描述，呼應了自身長期以來對於農村的觀察。而生祥樂隊也長期關注土地、深耕在地環境議題。

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▲▼ 總統府前重現《大佛普拉斯》配樂　生祥樂隊+交響樂團凱道演出（圖／文總）

▲▼林生祥老師（左）與文總副秘書長張鐵志（右）進行對談。

▲▼ 總統府前重現《大佛普拉斯》配樂　生祥樂隊+交響樂團凱道演出（圖／文總）

此外今年總統府音樂會是由指揮家楊智欽帶領 NTSO 國立台灣交響樂團，經過製作人李欣芸編曲，搭配部分表團共同出演。即便生祥樂隊演出經驗豐富，與交響樂團共演還是相當新鮮。林生祥說，這次樂隊是採全編制，包含打擊樂手、嗩吶手都會參與演出，因此在編曲的調整上也與李欣芸做了事前溝通，少了過去現場的即興演出，多了與交響樂團龐大編制的緊密結合，每一步可說是相當嚴謹。

林生祥說，台灣創作者所處在的環境非常自由，可以肆無忌憚地透過歌曲表達出許多想法，而不必受到外力干涉。對於台灣的未來，他也希望人們在這塊土地上，能夠永遠擁有這樣的創作空間，這才是台灣真正的價值且必須延續的。

今年適逢總統府建築落成100週年，主辦單位文總集結多位重量級音樂人在「2019年總統府音樂會」演出，節目分為「地之美」、「人之美」、「心之美」三大主題，以跨界跨域的樂音，勾勒出屬於這座島嶼的豐富面貌。演出名單已全數公布，陣容包括鄭宜農、李英宏aka DJ Didilong、栢樂座、蔡振南、法蘭黛、紀曉君、桑布伊、亂彈阿翔、王彩樺、吳昊恩、滅火器樂團等，將在4月6日晚間7點於凱道上演出。


▲2019總統府音樂會卡司公布（圖／中華文化總會）

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關鍵字：總統府音樂會,2019總統府音樂會,中華文化總會,文總,林生祥,生祥樂隊,大佛普拉斯

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