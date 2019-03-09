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來城南散步！建中➞臺大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子

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▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲「城南有意思」規劃城南散散步路線，帶領民眾來趟文青半日遊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導　記者黃國霖／影音攝影

2019「城南有意思」活動即將在4月4日至7日連假期間展開，主辦單位中華文化總會（簡稱文總）今年特別規劃2條散步路線，邀請民眾來趟充滿文藝氣息的半日遊。其中城南路線從建國中學開始，經過牯嶺街、南昌路、中正紀念堂等，最後抵達臺灣大學醫學人文博物館，散步路程雖只要約2小時，不過對於當年的學子來說，「從建中一路走到醫學院並成為博士就業，是必須耗費大半輩子時光才能達成的成就。」

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）（圖／記者林育綾攝）

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▲城南散步路線從建國中學紅樓開始出發。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲導覽員陳泰佑分享，建中學生每到校慶就喜歡替蔣公銅像Cosplay。（翻攝圖／台北城市散步提供）

文總邀請「台北城市散步」團隊，帶領民眾在春假期間，漫遊城南、城中2條散步路線，探索在地豐厚的人文藝術風貌。其中城南地區有豐富的歷史堆疊，日治時期就是都市發展、國民教育指標的示範場域，因此留下許多文化的時代痕跡，包含美麗的建築，還有飄散在空氣中的人文氣息，當中也暗藏許多有趣又不為人知的秘辛。

導覽員陳泰佑對城南的歷史如數家珍，還分享不少珍貴稀有照片，讓遊客彷彿「穿越時空」回到過去，認識我們的城市原來在早年是這樣的一面。建中畢業的他，描述牯嶺街、南昌路有聲有色，提到這兩條過去都是有名且重要的「書街」，可說是現在重慶南路書街的「老前輩」。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲牯嶺街、南昌路過去是有名的書街，也是學霸聚集地。

其中牯嶺街是有名的舊書街，也就是俗稱的「二手書店」集散地，如今雖然已收掉大半，仍可見到零星僅存的舊書店，例如「松林書局」外表看似堆了許多舊物，「很容易讓人以為沒在營業，實際上它依然營運，而且老闆超有個性！」

陳泰佑說松林書店的書以「堆疊」出名，從他還在唸建中就是這樣，當年他與同學最喜歡放學到書店看老闆「表演特異功能」，指名要疊在「最下面」的書，老闆都有辦法取出來，書也不會倒；而且無論你想找什麼書，他也有辦法從茫茫書海中找到。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲別看「松林書局」門口堆滿雜物，它仍在營運，還是間充滿傳奇的二手老書店。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲散步途中也會經過不少日治時期留下的老屋。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲南門市場預計今年拆遷，「有可能會是最後一次看到它了。」

散步途中也經過知名的「南門市場」，陳泰佑指出這裡曾經規劃作為綠建築，還在頂樓搭建機電板，不料後來被驗出是「海砂屋」，綠建築計劃只能作罷。原預計在去年拆遷，可能會變成今年拆，因此這次規劃城南散步路線，「有可能會是你最後一次看到它了。」

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲中正紀年堂在早年一度被規劃為商業用地，差點成為現在的信義區！

而台北人熟悉的「中正紀念堂」，當年原本是作為商業規劃用地「差點成為現在的信義區！」後來適逢蔣中正過世，成為莊嚴肅穆的紀念館，到如今中正紀念堂又有越來越多藝術、活動進駐，演變成人人都能使用的休閒空間。而學子們熟悉的「國家圖書館」建築有「藏經閣」的概念，下方曾設計水池環繞保護，以防範失火。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲國家圖書館的建築設計，也有「藏經閣」的概念。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲「臺灣大學醫學人文博物館」在從前稱為臺灣總督府醫學校，是許多學霸的目標殿堂。

散步路線最終站抵達「臺灣大學醫學人文博物館」，陳泰佑特別介紹杜聰明博士的紀念雕像，杜聰明曾任臺灣大學醫學院院長，相傳他年幼時身體不好，雖然學科成績亮眼，但當年考醫學院（從前稱為臺灣總督府醫學校）時，「體格檢查」也是計分的一環，他才拿丙下，差點被刷掉，後來校長惜才給他機會，認為淘汰名列榜首的學生很可惜，「體格可以後天調養」才被錄取。杜聰明也沒令人失望，不但每天積極鍛鍊身體，以第一名成績畢業，成為博士，生前積極從事鴉片和嗎啡、蛇毒等研究，在醫學貢獻不凡，提攜後學不遺餘力。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲如果沒有當年的校長惜才，就沒有後來的杜聰明博士（院長）。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲「臺灣大學醫學人文博物館」保留美麗的歷史建築，十分有韻味。

「城南散步路線」一路從城南走到城東，從「建國中學」紅樓走到「臺灣大學醫學人文博物館」，過程一路聆聽有聲有色的導覽，雖然只花了2小時，不過陳泰佑說，「對當年許多學子來說，走這條路必須花上大半輩子的時間」，就像是杜聰明博士那樣。

★城南散步活動路線：建國中學與國語實小→南海學園→原台灣教育會館（二二八國家紀念館）→文化總會→臺北教師會館→郵政博物館→牯嶺街（小劇場、舊書店）→寧波西街舊骨科醫院→南昌路街屋→南門市場→臺北市立大學附小（前總督府國語學校附設小學校) → 原中央圖書館（國家圖書館） → 中正紀念堂 → 長榮海事博物館 → 臺灣大學醫學人文博物館

▲▼ 「2019城南有意思」將在4月4日至4月7日春假期間舉行（圖／中華文化總會）

「2019城南有意思」將在4月4日至4月7日春假期間舉行，除了延續去年好評的市集、城市導覽、兒童劇、露天電影院和特展外，今年更首度策劃桌遊特展與主題性大地遊戲，結合更多資源擴大場域，更在總統府前舉辦音樂演唱會。「城南散散步」是其中一項節目活動，規劃城南、城中2條散步路線，帶領民眾漫遊，預計在3月13日開放報名。

相關資訊：「2019城南有意思」臉書活動頁面活動節目表

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