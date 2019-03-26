用動漫桌遊、電玩說台灣歷史！12組創意團隊赤燭《還願》也是其一



▲台灣有許多充滿創意的團隊，用自己的方式來說歷史。（圖／文總提供，下同）

記者林育綾／台北報導

枯燥的歷史課本讓你乏味嗎？其實台灣有許多充滿創意的團隊，用自己的方式來說歷史，更試圖扭轉「過去的史觀」，包括用漫畫、動畫、桌遊等，還有不久前紅爆的電玩團隊「赤燭遊戲」也是其一，將遊戲《還願》、《返校》結合台灣白色恐怖與戒嚴時期歷史背景，也引發更多年輕人去了解時代背景。

由中華文化總會發行的《Fountain新活水》雙月刊，最新一期3月號主題為「歷史就是未來」，深入採訪了12組用創意方式說歷史的團隊，包括用動畫回溯台灣歷史的「臺灣吧」，用桌遊《台北大空襲》引喚大家戰時記憶的「迷走工作坊」，以及將電玩遊戲《返校》、《還願》等結合台灣白色恐怖與戒嚴時期歷史背景的「赤燭遊戲」。



▲《還願》遊戲結合台灣白色恐怖與戒嚴時期歷史背景。（圖／《還願》遊戲畫面）

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▲深入採訪12組用創意方式說歷史的團隊，讓更多人理解「編寫一個國家的歷史，向來不只是一小部分人的責任」。

新活水編輯團隊表示，拜社群媒體力量之賜，解嚴後的世代，透過不同書寫方式，試圖扭轉「過去的史觀」，這些自己動手說歷史的年輕團隊，一邊觸碰過去的暗黑遺跡，一邊也在打造民主未來，打開大眾討論、反省、思考的空間。除了民間的年輕團隊，近年來，國家人權博物館、臺灣歷史博物館也不遺餘力地，透過展覽讓歷史走入民間，讓藝術家、新移民、中學生們成為詮釋歷史的一份子。



▲「臺灣吧」團隊用動畫回溯台灣歷史。

「編寫一個國家的歷史，向來不只是一小部分人的責任」，新活水編輯團隊強調，如同國家寶藏團隊所言，面對陸續公開的檔案、史料，每個人都應該藉此建構自己的獨立史觀，而非如同過往持續地被餵養。唯有如此，當我們學著面對過去、認識當前社會，完成轉型正義，才能夠真正迎向未來。（《FOUNTAIN新活水》3月號相關資訊）