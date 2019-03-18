「第十屆總統文化獎」獎金百萬　林昶佐：當一個人影響更多人就是文化



▲「第十屆總統文化獎」徵件自3月18日開跑！（圖／中華文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

「第十屆總統文化獎」徵件在今（18日）開跑！走過台灣20年文化軌跡，設立了五個獎項，期望能表揚在文藝、人道精神、創意等方式來影響社會，並長期致力推動社區發展的個人或團體。第四屆「青年創意獎」得主林昶佐委員也表示，「當一個人在自己崗位努力實踐自己所相信的事，進而影響更多的人，變成一群人共同堅持的過程，這就是文化。」

中華文化總會表示，邁入第十屆的「總統文化獎」走過台灣20年文化軌跡，這次將會透過回顧過去20年來各獎項之得主，思索新世紀至今的台灣文化脈絡，也將以「文化自信NEXT 20」，持續開展台灣文化未來的可能性。

「第十屆總統文化獎」籌備委員會基於台灣長期以來的價值依歸，並回應時代精神，設立了五個獎項：「文化耕耘獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」、「在地希望獎」、「社會改革獎」，希望可以彰揚以文藝影響社會、以人道精神長期奉獻、以創意顛覆既有模式、推動在地社區的發展，以及長期致力於推動社會改革的個人或團體。

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五個獎項召集人分別為「文化耕耘獎」召集人李魁賢、「人道奉獻獎」召集人王幼玲、「青年創意獎」召集人張基義、「在地希望獎」召集人黃聲遠、「社會改革獎」召集人蕭新煌。

評審委員會總召陳建仁副總統致詞時說，過去九屆總統文化獎集結了許多台灣社會能人志士，共同發掘促進台灣社會前進的力量，評選出46位獲獎者，反映了時代精神。透過這些獎項的表揚，肯定得獎者藉由自身的行動，持續為台灣社會提供文化底蘊與凝聚力量。

本屆適逢第十屆，文化總會希望透過這次的總統文化獎，回顧過去20年來台灣如何逐步建立自己的文化主體性，更展望未來台灣文化的可能性，所以定調為「文化自信 next 20」，不僅要傳承故事，也要開創新的故事，寫下代表台灣的文化價值。

今日特別邀請歷屆得獎者出席，第一屆玉山獎出席代表「山美社區發展協會」安榮進理事長表示，自2001年獲獎以來近20年，山美社區秉持初衷，持續推動社區營造、生態保育、文化傳承等各項發展，並積極申請登錄無形文化資產，讓鄒族共榮共享的價值觀被各界看見。



▲第四屆「青年創意獎」得主林昶佐委員也表示，當一個人實踐自己的信念，影響更多人共同堅持，這就是文化。（圖／中華文化總會提供）

而第四屆「青年創意獎」得主林昶佐委員也表示，「當一個人在自己崗位努力實踐自己所相信的事，進而影響更多的人，變成一群人共同堅持的過程，這就是文化。」在總統文化獎中有許多得主，不管是在自身領域，或是影響讓更多人受到啟發的，都充分彰顯了總統文化獎的價值。

「第十屆總統文化獎」徵件自3月18日起至5月17日止，每位得獎者頒給獎金新臺幣壹佰萬元、得獎證書及獎座。未來除了拍攝五位得獎者的紀錄影片之外，也將跟公共電視合作，製作一部紀錄片專題，回顧台灣過去20年發生了什麼，而「文化自信」又是如何一步步建立。同時將舉行為期兩天的系列活動，邀請不同領域的講著共聚一堂，討論台灣文化的精神，並共同想像下一個台灣文化。詳請可至中華文化總會（http://www.gacc.org.tw）官網查詢。