打詐防詐有功頒獎表揚　黃偉哲：警察嚴正執法不畏強權

▲黃偉哲市長於治安會報中，公開表揚2月份及時攔阻詐騙有功金融機構行員及超商、市店員，頒發獎座及獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲27日下午在台南市治安會報中，讚許市警二分局民權派出所郭所長，秉持專業執法，未受他人影響而改變執法態度，黃偉哲強調尊重警察執法的專業，也希望警察能嚴正執法，不畏懼強權。

黃偉哲並舉自己為例，之前座車亦曾遭警察攔下來，但他都很配合警方盤查；另座車曾經超速被警察逕行舉發，事後他拿自己的錢到超商繳納。

台南市2月份經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計13件，成功保住市民新臺幣108萬餘元，黃偉哲27日下午3時30分，在永華市政中心召開治安會報，公開表揚2月份及時攔阻詐騙款項有功之金融機構行員及超商、市店員，頒發獎座及獎金，更親自撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層，以表感謝。

黃偉哲指出，網路交友要謹慎，詐騙集團常以網路交友戀愛方式，不僅騙取被害人感情，更騙取被害人的辛苦錢！台南市2月份經金融機構通報，成功攔阻民眾遭假交友、假援交詐財就有8件，其中「假交友」詐騙大多都是透過社群網站臉書平臺，假冒外國人搭訕被害人，日夜寒暄關懷拉近關係，再藉口急需用錢、繳納遺產稅或投資等理由騙取被對方匯款；而「假援交」詐財常以見面前需繳納保證金，被害人如不願依其指示購買遊戲點數卡即以人身安全為脅，要求被害人持續購買遊戲點數或超商代碼繳費，請民眾小心不要受騙。

警方舉案例指出，台南市善化區1名陳姓熟女於社群網站臉書上，接獲一名面貌俊俏的美國籍男性陌生人好友邀請，當陳姓女子受邀互加好友後，該名男子利用日夜噓寒問暖溫情攻勢，讓陳女深陷愛情陷阱，歹徒取得信任後，自稱在美國從事石油開採的生意，不斷利誘陳女投資石油開發案就可高獲利，陳女信以為真旋即至銀行要匯款美金8200元（約新台幣26萬元），京城銀行善化分行許姓襄理及林姓行員驚覺有異，立即實施關懷提問，並通知轄區警方到場協助處理，及時成功攔阻被害款項。

台南市警局提醒民眾，詐騙集團常透過網路「看不到對方、接觸不到對方」的治安死角，製造網路交友虛擬情境來騙取被害人錢財 ，切記談情不談錢，勿聽從指示匯款、購買遊戲點數或超商代碼繳費，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。